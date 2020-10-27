G2000 MID SEASON OFFER 低至6折（多圖） 消費錦囊 09:30 2020/10/27 分享： G2000現正進行Mid Season Offer，精選貨品低至6折、買4件8折、買2件9折。 此外，門市更設有限定貨品免費送貨服務（只限指定店舖），方便大家掃貨！ ▼點擊圖片放大 +5 +4 撰文：hket小編 人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 惠康Dreyer's家庭裝雪糕$40/盒 2020/10/26 惠康Dreyer's家庭裝雪糕$40/盒 老虎堂限時優惠！波霸茶／醇茶系列第二杯半價 2020/10/26 老虎堂限時優惠！波霸茶／醇茶系列第二杯半價 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 2020/10/24 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠 邊間電訊商5G月費計劃最抵？ 2020/10/23 【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠 邊間電訊商5G月費計劃最抵？ 周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 2020/10/23 周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 著數優惠