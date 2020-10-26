惠康Dreyer's家庭裝雪糕$40/盒 消費錦囊 10:30 2020/10/26 分享： 即日起至10月29日，惠康推出各款 Dreyer’s 家庭裝雪糕 800 毫升優惠，每杯都只係 $40。 優惠期有限，售完即止。 此優惠適用於網店及分店，貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。 惠康網店 撰文：hket小編 人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 老虎堂限時優惠！波霸茶／醇茶系列第二杯半價 今日 老虎堂限時優惠！波霸茶／醇茶系列第二杯半價 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 2020/10/24 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠 邊間電訊商5G月費計劃最抵？ 2020/10/23 【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠 邊間電訊商5G月費計劃最抵？ 周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 2020/10/23 周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 HeSheEat旺角店 指定菜式買一送一 2020/10/23 HeSheEat旺角店 指定菜式買一送一 著數優惠