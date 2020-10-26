惠康Dreyer's家庭裝雪糕$40/盒

即日起至10月29日，惠康推出各款 Dreyer’s 家庭裝雪糕 800 毫升優惠，每杯都只係 $40。 優惠期有限，售完即止。

此優惠適用於網店及分店，貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。

惠康網店

撰文：hket小編

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