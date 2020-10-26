老虎堂限時優惠！波霸茶／醇茶系列第二杯半價 消費錦囊 10:15 2020/10/26 分享： 最後2日優惠！老虎堂波霸茶／醇茶系列，買第二杯即享半價！ 今明兩日，於老虎堂分店購買波霸茶／醇茶系列飲品，當購買第二杯相同品項，即享第二杯半價優惠！ 波霸茶/醇茶系列包括 : 黑糖波霸茶系列、黑糖單醇茶系列、黑金復刻波霸茶系列、黑金復刻茶系列 分店一覽 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 2020/10/24 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠 邊間電訊商5G月費計劃最抵？ 2020/10/23 【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠 邊間電訊商5G月費計劃最抵？ 周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 2020/10/23 周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 HeSheEat旺角店 指定菜式買一送一 2020/10/23 HeSheEat旺角店 指定菜式買一送一 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽 2020/10/22 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽 著數優惠