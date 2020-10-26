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老虎堂限時優惠！波霸茶／醇茶系列第二杯半價

消費錦囊 10:15 2020/10/26

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最後2日優惠！老虎堂波霸茶／醇茶系列，買第二杯即享半價！

今明兩日，於老虎堂分店購買波霸茶／醇茶系列飲品，當購買第二杯相同品項，即享第二杯半價優惠！

波霸茶/醇茶系列包括 :
黑糖波霸茶系列、黑糖單醇茶系列、黑金復刻波霸茶系列、黑金復刻茶系列

分店一覽

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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