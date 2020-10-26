【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣　創業遇疫情　讀短期課程自我增值

▲ 【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣 成立攝製工作室 學習不倦

對喜愛時裝的香港人來說，王麗儀（Janice Wong）絕對不是一個陌生的名字，曾經是周刊時裝總監的她，是首位親自策劃帶隊遠征巴黎和米蘭時裝周的香港傳媒，開創先河為本地讀者帶來第一手的時裝資訊。去年她移居台灣，今年正式成立個人顧問公司，曾經身處時尚界的她，原來對「寶島」這地方最熟悉不過。

一直都與時裝結緣的Janice，坦然對時裝少了往日的熱情。今天因為新冠疫情下，時裝品牌紛紛打着網上直播旗幟，叫時裝迷在電腦或手機前坐定定欣賞越洋大騷，但Janice笑言一場騷也沒看過。

現在的她正是享受讀書生活和慢活的世界，有不少認識她的朋友都驚訝她選擇台灣定居。由於台灣1997年前有一個政策，只要港澳華僑學生在台讀書，完成後就自動擁有戶籍和身份證，而她正是當年這一批在台灣修讀大學的港人，因此就順理成章就遷居台灣。

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▲ 今年Janice成立了個人顧問公司JW Ceative Workshop，工作範圍廣泛，包括event marketing、形象設計和宣傳等工作，網址為www.jwcreativeworkshop.com。（圖片由受訪者提供）

台北揀樓有學問 「不要住高」

至於緣何於去年離開香港，她說可能是天意。「其實我一直有回台灣定居的念頭，感情上，台灣是我的第二個故鄉，4年大學生活，正值是我的青葱歲月。人是很奇怪，去到某一個階段或年齡，就會自然懷緬年輕時的好日子。現實上，畢業回港數十年，所有工作人脈關係都建基於香港，但今天的香港有很多轉變，生活成本愈來愈高，發展空間卻愈來愈少。誠然，未走前的心態是舉棋不定，但卻促成我真正動身的原因是去了文武廟求籤，而籤文結果又贊成我起行，於是二話不說去年6月動身到台灣。」

現在Janice居住於台北，台北的租金比香港便宜，縱使她未有置業的打算，但對選擇樓宇都有一番心得。

首先注意揀房子不要貪高，港人買樓愈高愈喜歡，但這心態不可用於台灣，因為台灣已經進入100年大地震周期，提議大家在找房子時要找2000年後興建的房子，因為經過1999年的大地震後，政府勒令在興建樓房時必須要做足防震測試。

「我現在住在低層單位，地震時恐慌比較低。就以這年在台北生活為例，我在台北遇到的地震次數已經多過我4年在台灣讀書的日子，吃飯時感到微震，手機發出警報實在普通得很。半年前，有報道指出地震幅度較低的地區是桃園，而台中、台東和花蓮一帶是地震帶，所以無論你住在哪裏都好，地震是移居台灣前必須要考慮的問題，我自己就一定不會住台東或花蓮這些震央區。」

▲ Janice說台灣的生活和香港不同，這裏有森林、溫泉、農業和重工業是經濟支柱，大家假日都喜歡內島遊，和困在香港來得截然不同，例如圖中她身處茶館，試問在香港哪裏可找？（圖片由受訪者提供）

目前Janice已在台北住了1年多，最近她更成立了JW Creative Workshop，以她過往在時尚界和傳媒的經驗，提供兩地三岸攝影製作、形象設計、活動策劃和客製化出版等事項，但當準備大展拳腳時，卻給一個突如其來的新冠疫情打亂了她的算盤。

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學海無涯 台灣教育支援充足

雖然被新冠肺炎打亂計劃，但是Janice這一年絕對不是白過，反而生活充實，台北的地理環境和政府推行的持續教育就叫她忙個不停，起勁非常。她坦言，台灣政府在持續教育方面做得很好，在台北的這一年已經修讀了4個課程，包括綫上美國哈佛大學政治哲學、台灣大學茶業鑑定課證書等。

「台灣約有150多間大學，大學都設有校外進修部，非常鼓勵成人持續教育，這裏有90%大學升學率，整個學習氛圍很強，而以上所提及校外進修部的課程和職場很有關係，十分緊貼時代脈搏。另一方面，文營教育機構和社區大學都有很多，課程可以有流行的咖啡、茶藝，課程中教育理論和實踐同時進行。就以我修讀茶藝班為例，除了教茶葉的鑑定外，亦有field trip。更甚的是，現在流行的Podcast，它們亦有這方面的教學，試問香港幾時有提供以上這些課程？不少港人要自行模索學習，但我可以告訴大家這裏有很多文營機構提供以上課程，就好像我的JW Creative Workshop網站，就是由我自己一個人一手一腳建立出來，由此可以看到台灣在應用教學方面做得很好，你不會因為畢業後與社會脫節，因為要學習新事物在台灣可以用唾手可得來形容。」

▲ Janice笑言台北生活不會令人感到苦悶，而且還可以過得非常充實，因為政府鼓勵市民持續進修，例如她報讀了茶藝鑑證課程，早前她還去了三峽山區採茶考察。（圖片由受訪者提供）

至於學費方面更是便宜，例如社區大學，因為有社會補助，一個學期16堂，都只不過是約900港元，大家可以藉這些課程為踏腳石，等讀畢一個學期再去台大等學府鑽研也不遲。

說得如此美好，難怪不少港人都直指台灣是他們生命中的另一個出路，不過，對台灣有深厚認識的Janice而言，她對台灣亦有點保留，叫一心想來台灣定居的港人三思。

台灣是來生活的地方，香港則是生存和賺錢的地方。每個地方都有好有不好，台灣本身亦有很多問題存在，凡事太政治化是其中一個問題，社會上給我的感覺是人治多於法治，所以大家切忌將一個地方太理想化，有很多東西都只是表面，講一套、做一套而已。

▲ Janice說台灣是用來生活的地方，香港是用來賺錢的地方，兩者大不同，閒時的她喜愛四處閒逛，例如位於鹿港鎮的桂花巷藝術村，這地方原為日治時期的日本公務員宿舍。（圖片由受訪者提供）

作者：何偉雄

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

（節錄）

【原文：前雜誌時裝總監移民台灣 成立攝製工作室 學習不倦】

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