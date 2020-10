▲ 【好書推介】疫下重塑生活工作模式 部分職位或將永久消失 -

新冠肺炎全球大流行,在家工作成為新趨勢,疫情也重塑人們的生活模式,令人重新思考如何平衡工作及生活。是次介紹的好書名為《Work Want Work:Labour and Desire at the End of Capitalism》,作者嘗試打破人要恒常工作才能生活的思維慣性,探討「後工作社會」(post-work society)的可能性。

疫情衝擊 部分職位恐被淘汰

此書並無全盤否定人有工作需要,但指隨着時代演變,社會已打破對工作的傳統定義。作者認為,並非每日「朝九晚五」在寫字樓上班才算工作,「後工作社會」也並非要人完全不工作,而是提倡將大部分工種自動化,甚至淘汰部分非必要工種。

作者也指,有部分低技能工種創造的價值不高,卻佔用工人大量精力及時間,付出與回報不相等。如進入「後工作社會」,這些工種恐有被淘汰的風險。

作者甚至質疑,恒常工作與社會保障應否存在必然關係。書中提到,社會保障計劃通常以民眾從事有薪工作為前提,全職人士才能獲得安老津貼等全面社會福利。當社會假設全職人士才可獲得全面社會保障,兒童及長期病患者等無法工作的弱勢群體,更難獲同等保障。

工作掛鈎社保 剝削弱勢群體

作者也認為,如恒常工作與社會保障掛鈎,反映社會只會視受薪正職為一份工作,故憂慮在這前提下,家庭主婦或兼職等工作的合法性會遭剝奪,造成社會不公現象。

再加上新時代催生新興工作概念,不少年輕人成為斜槓族,也有人參加工作假期。但社會未必視上述群體為全職人士,以致未能獲最低工資及有薪假期等保障。

