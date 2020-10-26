▲ 【好書推介】疫下重塑生活工作模式 部分職位或將永久消失 -

新冠肺炎全球大流行，在家工作成為新趨勢，疫情也重塑人們的生活模式，令人重新思考如何平衡工作及生活。是次介紹的好書名為《Work Want Work：Labour and Desire at the End of Capitalism》，作者嘗試打破人要恒常工作才能生活的思維慣性，探討「後工作社會」（post-work society）的可能性。

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疫情衝擊 部分職位恐被淘汰

此書並無全盤否定人有工作需要，但指隨着時代演變，社會已打破對工作的傳統定義。作者認為，並非每日「朝九晚五」在寫字樓上班才算工作，「後工作社會」也並非要人完全不工作，而是提倡將大部分工種自動化，甚至淘汰部分非必要工種。

作者也指，有部分低技能工種創造的價值不高，卻佔用工人大量精力及時間，付出與回報不相等。如進入「後工作社會」，這些工種恐有被淘汰的風險。

作者甚至質疑，恒常工作與社會保障應否存在必然關係。書中提到，社會保障計劃通常以民眾從事有薪工作為前提，全職人士才能獲得安老津貼等全面社會福利。當社會假設全職人士才可獲得全面社會保障，兒童及長期病患者等無法工作的弱勢群體，更難獲同等保障。

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工作掛鈎社保 剝削弱勢群體

作者也認為，如恒常工作與社會保障掛鈎，反映社會只會視受薪正職為一份工作，故憂慮在這前提下，家庭主婦或兼職等工作的合法性會遭剝奪，造成社會不公現象。

再加上新時代催生新興工作概念，不少年輕人成為斜槓族，也有人參加工作假期。但社會未必視上述群體為全職人士，以致未能獲最低工資及有薪假期等保障。

撰文 ： 鄭錦玲

（節錄）

【原文：疫下打破慣性思維 重塑生活工作模式（收費文章）】

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