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發奮脫貧廿多歲半山置業　顧紀筠：做人態度取決成就高低

理財學堂 18:00 2020/10/24

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發奮脫貧廿多歲半山置業　顧紀筠：做人態度取決成就高低 -

顧紀筠年少時，雖然被困在徙置區，但最終她真的如夢中所想，可以逃離這鬼地方。中學畢業就發奮工作，更加入娛樂圈，結果二十多歲就達成她中學許下的目標，為家人在半山置業。

【藝人林秀怡疫市開店再做老闆：「應趁後生去闖」：按此

自認起跑綫低　積極裝備自己

由大家熟悉的節目主持變成今天設計兼賣珠寶，生活無憂，就算這樣，顧紀筠自言自己的人生也非傳奇；因為在她那個年代，像這樣住屋邨發奮成功向上爬的人比比皆是。

我覺得重點不是我們贏在起跑綫，我們的起跑綫已經是很低，就是因為我們很低，我們才會變得更加懂得怎樣做人。

顧紀筠最為人熟悉是她主持的身份，做過體育、奧運主持，因為勤力，就曾試過創下藝人一年演580個節目的紀錄。90年代因為勤力已賺了第一桶金，而工作上又到了樽頸位，於是決心解約，去紐約讀一年的珠寶鑑證。自從中學畢業就開始出來工作，一直以來，她覺得自己很多事都不懂，於是就去讀書，在生活裏不斷「補習」：平面設計、工商管理，甚至佛學、烹飪也會去學。

我們那個年代很喜歡讀夜校，就是想裝備自己。因為我們深信有一日，不知那機會是否來到我們身上的時候，可以揹着這把『刀』出來舞兩下。

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【藝人林子善的5個置業故事：按此

成功在於態度：「懂得做人可扭轉局勢」

顧紀筠講了一個有幾十億身家朋友的故事。

他以前在酒店是幫人開車門，但他態度很好，落雨又幫人擔遮。有個外國客人每次來香港都住在這酒店，有一日就對他說：『不如你不要開車門了，跟我去美國學做電子零件的生意。』我朋友心想既然自己起點咁低，只是幫人開車門，他給我機會，老虎蟹也去啦！

那時還要搭個幾月船才可以去到美國的年代，但既然贏得人青睞，這位朋友不怕辛苦，最後成為今天電子界的大老闆。

顧紀筠說：

其實我想和年輕人分享，即使這個年代沒有太多機會給你學習及嘗試，但只要一樣東西，我覺得你都有機會會贏，就是學怎樣做人。做人的態度可以取決於你將來會變成一個怎樣的人，怎樣的人會取決於你成就的高低。

因此顧紀筠經常掛在口邊，很多人成功都是源於態度。

我欣賞很多人成功是他態度的故事，你聽起來好像是一個傳奇的故事，其實是態度多過傳奇的故事；所以做人的態度重要過他的際遇，有些人際遇很差，但都可以扭轉局勢。

場地提供：竹日本料理

作者：何小雲

責任編輯：何小雲、李越樺

（節錄）

【原文：顧紀筠自言半生非傳奇 成功不是贏在起跑綫

欄名 : 理財Star Talk

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