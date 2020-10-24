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2018年逾3.4萬人患癌　大腸癌仍是本港「頭號殺手」

退休及生活保障 14:00 2020/10/24

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2018年逾3.4萬人患癌　大腸癌仍是本港「頭號殺手」

本港市民患癌情況趨增，2018年破紀錄再多逾3.4萬港人確診患癌創新高，按年增2.9%，平均每日就有93人確診，大腸癌仍為本港癌症之首，錄得5,634宗新症。

醫管局香港癌症資料統計中心近日發布最新癌症數字，本港2018年新增34,028宗新症個案，創有紀錄以來新高，較2017年多953宗，按年增加2.9%，平均每日有93人確診；同期亦錄得14,594宗癌症死亡個案，按年增1.7%，屬當年死亡個案頭號死因，死亡個案中有3成人因惡性腫瘤奪命。

【研究發現戒煙者肺部能自我修復：按此

子宮體癌甲狀腺癌 按年大增

罹癌新症個案中，仍以大腸癌為港人常見癌症之首，錄得5,634宗新症，與2017年數字相若，隨後依次為肺癌、以女性為主要患者的乳癌、男性前列腺癌及肝癌，5大常見癌症排名未變；惟當中乳癌及肺癌新症宗數按年增5.6%及1.4%，而子宮體癌及甲狀腺癌新症更按年大增8.3%及17.3%，分別位列第7位及第9位。

本港女性罹癌新症達16,988宗，同期有17,040名男性確診患癌，男性新症宗數僅多女性52宗，較2008年男女新症宗數相差1,600宗大幅收窄。而女性5大常見癌症新症宗數按年全見上升，其中乳癌新症宗數更在短短11年間急飆逾76%，增幅最顯著；相反，男性5大常見癌症新症宗數按年反均有稍為回落。

料女性患癌比例會超越男性

香港癌症資料統計中心總監黃錦洪預測指罹癌女性將愈來愈多，與本港人口結構變化關係密切，包括女多於男，及女性人口結構踏入中壯年階段。按政府統計處2018年數據，本港年屆40歲至59歲的女性人口錄得逾133.7萬，佔當年女性人口三分之一，且比例亦較同齡男性數目多。

他稱，男性常見的肺癌或前列腺癌較年長才發病，相反女性獨有癌症如子宮體或乳癌等，多在50餘歲中壯年時期發病，當女性人口結構已踏入中壯年階段，患癌風險亦會增加，因而令女性新增癌症宗數上升；又預視明年或未來數年，將出現女性新症宗數超越男性的歷史性逆轉情況。

【大腸癌篩查計劃申請要求：按此

作者：陳正怡、郭詩詩

責任編輯：黃懌勤

（節錄）

【原文：2018年逾3.4萬人患癌 創新高（收費文章）】

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欄名 : 危疾知多啲

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