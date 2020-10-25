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【MPF】解碼強積金債券基金

退休及生活保障 14:00 2020/10/25

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【MPF】解碼強積金債券基金

香港投資者及強積金成員大多數較關注股票或股票基金的表現，部分原因是股票表現波幅比較大，大市的升跌較易觸動投資者或成員的神經。然而，債券或債券基金的表現相對穩定，這亦是較少強積金成員留意債券基金表現的原因之一。

債券基金亦可升可跌

雖然債券的長期預期回報或許不及股票，但它在強積金組合中能發揮分散風險的作用，有助降低整體組合的波動性。不同類型的債券，其風險程度及預期回報會不同。

例如在強積金計劃內的債券基金，普遍投資於政府及企業定息債券。一般而言，反映債券質素的其中一個重要指標是違約風險的信用評級；債券信用評級愈高，違約風險自然愈低，但債券收益率亦會相對較低。

舉例說，美國國庫債券是由美國政府發行的債券，由於獲得相對高的信用評級，往往被視為無風險資產（這裏的「無風險」並非指債券價格不會下跌，而是指美國政府的違約風險近乎零），所以提供的收益率亦相對較低。而企業債券一般有較高的違約風險，所以會比無風險的美國政府債券提供較高的收益率，但風險程度相對亦較高。

定息債券的收益率除了受違約風險影響，亦會受其他因素影響，如存續期、收息的優先次序、債券的發行貨幣等等。當然，債券收益率的高低亦會影響債券基金的表現。

雖然債券被視為比股票相對安全的資產類別，但成員亦需留意債券價格可升亦可跌，從而影響債券基金的表現。

留意債券基金發行貨幣

另外，強積金成員亦需要留意債券基金所投資債券的發行貨幣。強積金計劃內基金利用港元供款，如基金投資於非港元資產，例如歐元政府債券，當中可能涉及外滙風險，所以債券發行貨幣對港元的升跌亦會影響債券基金的表現。

此外，積金局規定強積金基金需持有最少30%港元資產，投資於非港元資產的債券基金亦會作出貨幣對冲（維持最少30%港元資產守則），以減低貨幣波動所帶來的風險。

除了債券基金投資於債券，強積金混合資產基金或預設投資策略基金等，亦會將資產投資於債券以達到分散風險的目標。成員不妨留意強積金基金投資的資產種類，選擇適合自己的強積金基金，為退休作出周詳部署。

【原文︰強積金表現解碼：債券】（收費文章）

 

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撰文 : 歐維鈞 滙豐環球投資管理高級市場策略師

欄名 : MPF理財

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