【MPF】全球退休金指數　荷蘭丹麥最完善　香港排名第幾？

▲ 【MPF】全球退休金制度指數 荷蘭丹麥最完善 香港排名第幾？ -

香港的強積金制度屢遭批評，與其他國家比較，香港退休金制度保障足夠嗎？調查機構美世（Mercer）與特許金融分析師協會（CFA Institute）合作，發布2020年美世CFA全球退休金指數（Mercer CFA Institute Global Pension Index），荷蘭及丹麥連續3年奪冠亞軍，退休金制度屬全球最完善，而香港則獲C+評級，排名第17位。

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香港獲評C+ 排名第17位

美世CFA全球退休金指數調查了全球39個國家或地區，佔全球三分之一人口，報告根據適當性（Adequacy）、可持續性（Sustainability）與整合性（Integrity）下的多個指標，評估該國或地區的退休金制度是否能改善退休人士的財務狀況、可持續發展及社會是否對該制度的信心，並分為A、B+、B、C+、C、D、E等7個等級。

荷蘭及丹麥評分均超過80，同獲A級，排第3名及第4位分別是取得B的以色列及澳洲，評級顯示這些國家或地區的民眾有良好的退休制度保障。排名第17位香港則獲得C+，與馬來西亞、比利時、英國、法國及美國同級。

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歐美國家評分普遍較高 加拿大獲評B級

按地區劃分，調查中歐洲國家中逾半獲B級或以上；亞太地區超過一半屬C+或以下，以新加坡B級的評分最高，而日本、中國及泰國則被評為D級。美洲方面，以加拿大及智利排名較高，均為B級。

報告中亦就香港的退休金制度提出4項建議，以提升香港的退休金指數︰

1. 將一部分的退休金視為收入來源； 2. 增加家庭儲蓄水平和降低家庭債務水平； 3. 基於港人的預期壽命增加，提升老年人的勞動力參與率 4. 設立制度保障僱員離職後的退休金

責任編輯：李瑩

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