【沽貨套現】失業急需現金周轉　網民急問呢3隻坐艇股應該沽邊隻（帳面蝕近30萬）

▲ 【沽貨套現】失業急需現金周轉 網民急問呢3隻坐艇股應該沽邊隻

本港失業率最新數字升至6.4%，創近16年新高。若不幸失業又急需資金周轉，有股票的話應否沽貨套現？有網民求教，指自己持有3隻坐艇股，包括置富產業信託 （00778） 、中國鐵塔 （00788） 及金界控股 （03918） ，帳面蝕梗30萬，惟最近失業急需現金周轉，想沽出其中一隻股票套現應急。

這個情況，應該怎麼辦？

【月入3萬用1萬月供盈富、恒地 是保守還是進取？：按此】

▲ 連登討論區截圖

▲ 訊匯證券行政總裁沈振盈

沈振盈：可考慮沽出置富產業信託

訊匯證券行政總裁沈振盈建議，該網民可考慮沽出置富產業信託，因為置富倚賴商場及寫字樓的租金收入，但是租務業前景較差，租金收入有望持續減少，股價仍有下調空間。

金界可沽可不沽

至於金界，沈振盈認為可以「兩睇」，屬「可套可不套」的股票，要視乎疫情發展而定。因為金界在柬埔寨經營賭場生意，若疫情轉好，當地賭場業務全面重啓，有望帶動股價。

看好中國鐵塔前景

在3隻股票當中，沈振盈看好中國鐵塔前景，業績處於增長期。同時，中國鐵塔有望受惠於內地5G發展，可以創造穩定收益。

【引自討論區】

記者：曹佩鈞