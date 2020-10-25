【美國總統大選】一個簡單股票市場指標　誰是下任美國總統的啟示

美國大選對股市有何影響？大選對長綫投資者來說是否重要？隨着大選臨近，投資者和財務專家均面對這些問題。為尋求答案，我們分析了超過85年的數據，並歸納出大選影響股市走勢的三種方式。

總統大選前股市走勢有玄機

一個簡單的市場指標，成功在1936年以來的23次美國總統大選中，準確預測出20位獲勝者。

如果標普500指數在選舉日之前的三個月內上揚，執政黨通常會在選舉中獲勝。如果股市在該段期間內下跌，則往往是在野黨贏得選舉。

這是因為股票的走勢一般具前瞻性，而股價反映了不確定性，包括即將舉行大選所引伸的未知數。

當股市和經濟表現強勁時，更換領導人的動力往往會較低。在那些年間，股票未必需要反映不確定性，因而可讓其價格繼續上漲，進一步提高執政黨連任的機會。

但在政治和經濟環境更具挑戰性時，在野黨獲勝的概率會較高。市場會反映選舉結果所帶來的額外不確定性以及可能出現的政策轉變，並因而導致市場的波幅擴大。

誰勝出股市都會升

對今年美國總統選舉而言，這有何意義？自8月3日（選舉日前三個月）至9月15日期間，標普500指數上升3%，年初至今升幅為5%。在正常時期，這種情況有利於現任總統，不過目前美國經濟風雨飄搖，已今非昔比。

由1912年至今，只有一位總統成功在選舉前兩年內出現經濟衰退的情況下成功連任。話雖如此，但投資者不應視之為試圖捕捉入市時機的藉口。

回顧過去，無論現任總統是否獲勝，大選引發的市場波動均屬短暫，並且迅速被市場的上升趨勢所取代。

歷史顯示，無論誰人入主白宮，股市依然表現良好。自1933年以來，由同一政黨入主白宮，同時掌控參眾兩院的情況有42年。在此期間，股市平均錄得雙位數的回報。而在兩黨分別掌控參眾兩院的年份，股市的平均升幅幾乎不相上下。從歷史來看，「最不理想」的結果是國會由當選總統的對立政黨所掌控。縱使如此，市場亦錄得可觀的7.4%平均回報。

政治問題可能引發強烈的情緒和偏見，但投資者應保持理智，排除雜音，專注於長綫投資。因為回顧歷史，總統選舉對長綫投資回報並無造成影響。

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【原文︰美國大選對股市走勢的影響】（收費文章）