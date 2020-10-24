▲ 【好去處】PMQ台灣味市集 買文青生活雜貨 參與免費DIY體驗 贏長榮機票 -

疫情下大家無法外遊，台灣深度旅遊媒體「TripTaiwan去台灣」即日至11月19日，於PMQ元創方舉行為期1個月的「TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE」活動，為大家解解旅遊癮，精選台灣由北至南30個台灣小食、文青生活雜貨，舉辦「台灣味職人文化堂」等展覽、免費DIY工作坊。就算在疫情下的香港，也能感受寶島的魅力。

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在香港遊台灣 吃盡台灣地道小食

活動分為不同部分，如跟着台灣好物去旅行：TaiwanWay搜羅從台北、台南、宜蘭、南投、新北、彰化、基隆、嘉義等各地好物，如奪得ICA亞太區獎項的「COFE」台灣特色茶朱古力；以基隆地名命名的限定精釀手工啤酒、屏東的咖啡等，實行在餐桌上欣賞台灣風景，啟動「台灣味的微旅行」。

要感受台灣的文化，可參加台灣味職人文化學堂，展覽期間設免費DIY工作坊，如由彰化永茂木器和手手企業社，教大家DIY做「木器窗花杯墊」；台灣大地原色使用大地顏料作畫，參加者可一嘗以台灣原生礦石土壤顏料彩繪明信片。

值得一提的是，市集更設有送長榮航空機票活動，於10月19日至11月19日期間，於POP-UP STORE內消費並於卡上寫出「我最想念的台灣味」的原因，其中1位原因最令人動容的參加者，可獲得長榮航空機票經濟客艙機票兩張，實行約定大家疫情後到台灣暢遊。

TaiwanWay台灣味市集POP-UP STORE

日期：即日至11月19日

時間：中午12時至晚上8時

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方A座S312及S313室

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作者：馮柏偉

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚