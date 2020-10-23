▲ 【失業率】青年失業問題嚴峻 往大灣區便能解決問題？

香港失業人數再次攀升，令人擔憂。事實上，全球都出現就業不足的危機，本來2008年的全球金融海嘯，已嚴重打擊不少國家的就業市場，特別是青年失業問題，已屆令人驚愕的程度。據調查報告，有好些國家，每10個年輕人便有4人失業，真是一場社會和經濟災難。

疫情令失業問題雪上加霜

今年的疫情使得局面更是雪上加霜，並加重了原先已經存在的危機。

放眼全球，尋找有體面的工作，已愈來愈困難。在過去二十年，青年失業率平均等於成人失業率的三倍，有些更高達五倍。過去十年間，我們見證了由青年帶動的政治與社會抗爭不斷激增，他們高喊社會正義。

港府籲年輕人到大灣區工作 未細想可行性

回看香港，一樣存在年輕人搵工難的現象。近年，特區政府大力宣傳大灣區項目，指可為香港青年提供就業和創業機會，卻未有細想其中的可行性。

試問問香港的年輕人，有多少願意去內地的大灣區工作？相信只有兩成左右。不願前往的年輕人，非一定關乎政治考量，而主要是工資問題。

深、港兩地薪酬仍存有差距

例如在深圳，雖是中央大力發展的地區，但主要集中資訊科技，而就只有這領域的工資能比香港優厚，其他工種的薪酬就只有香港的四成至六成。

換言之，在香港能獲取二萬元月薪的工作，在深圳便只有八千元至一萬二千元，更遑論中山、惠州等二、三綫城市了。

政府補貼工資差距可行嗎？

如果大灣區項目的目的，是想推動更多港青前往內地大灣區發展，融入內地，建立身份認同感，那麼，政府便應有策略地去實現這個任務，大可用補貼政策去配合，即由政府補貼中港兩地的工資差額。如是者，兩地勞資雙方便有動力走在一起。

開始時，可集中資助那兩成願意前往的港青，待他們見成績後，自然鼓勵更多港青考慮到大灣區工作。

反正政府在龐大工程，又或保就業上已耗費巨款，何不拋磚引玉，作為對年輕人的一種社會投資?!