▲ 【網上投保】疫情下的新常態 - 遙距投保

疫情肆虐，本港就業市場不景氣，但保險業卻「疫」市上升，前綫顧問人數有所增加。此外，在這充滿挑戰的環境下，保險科技的應用為保險業開啟了一扇門，讓財策顧問可經網上、電話或視像會議等非面對面形式向市民銷售指定保險產品，包括合資格延期年金、自願醫保、定期人壽保險等。「遙距投保」讓市民在疫情下仍可獲得安心保障。

問：「遙距投保」有甚麽好處？

答：「遙距投保」最直白的好處是客戶只要身在香港，就能不受地點、時間限制與財策顧問進行投保程序，安排更具彈性。香港人生活忙碌，想購買保險產品，不少人或許需要在公餘擠出午飯或晚飯時間，和顧問一邊吃，一邊傾，如果想進一步了解計劃内容，甚至需要多會面幾次。現時，受惠於保監局的臨時便利措施，即使足不出戶，只要「一機在手」，便可由財策顧問為你講解產品詳情，並透過電子渠道填寫投保申請表、上載身份證明文件、簽署及繳付保費等，完成投保程序，省卻以往填寫書面文件的資源和時間，全程無紙化，更可為環保出一分力。

問：「遙距投保」和網上投保的區別是甚麽？

答：保險公司亦會於網上銷售結構簡單的計劃，如醫療和危疾保險。「遙距投保」與網上投保的最大區別是，前者結合了科技帶來的方便，以及保險顧問的專業和個人化服務。如客戶遇上問題，亦有專人解答，需要索償時，可經顧問代為跟進手續。網上投保能節省投保的所需時間，惟客戶需自行了解計劃内容，以確保能符合個人之需要。

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