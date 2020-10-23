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【iPhone12】iPhone 12/12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？

消費錦囊 17:48 2020/10/23

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【iPhone12】iPhone 12／12 Pro上台出機優惠　邊間電訊商5G月費計劃最抵？

iPhone 12／12 Pro今日正式開賣，更是Apple首部支援5G的手機。如果想買新iPhone兼選用上台服務，邊間電訊商收費最抵？本網比較了4間電訊商的5G月費計劃，睇吓邊間最抵用！

如要參加上台出機計劃，電訊商一般要求客戶簽約24個月，並繳交增值服務費及隧道費等，部分電訊商更提供額外月費回贈及信用卡優惠。

本網根據以下計算方法，計算出電訊商相關計劃的平均淨月費：

【計劃月費 + 行政費】 x 24個月 + （機價（如有）） - （額外月費回贈（如有））= 月費總金額

（月費總金額 - iPhone官方定價）÷ 24個月 = 平均淨月費

【iPhone11、XR最多減近900元：按此

中國移動香港　月費最便宜

中國移動香港的「5G服務計劃」與其他電訊商作比較，其月費計劃及淨月費均為4間電訊商最便宜。而月費計劃包含30GB的數據用量，除了提供特別優惠月費及機價外，亦會有500元上台額外折扣優惠，金額將於24個月合約期內平均回贈至客戶的帳單內。同時，月費計劃更包含3GB大灣區（中國內地及澳門）漫遊數據，於中國內地、香港及澳門享免費任聽來電服務。

csl.　送Netflix會籍及NowE基本組合

csl.的「5G服務計劃」月費由198元至698元不等，數據用量則由8GB至300GB不等。如果選用csl.月費358元的計劃，則可享50GB的數據用量。此計劃更可享Netflix 63元的會籍及NowE基本組合，包括Now新聞、Now Sports Prime、Viu Premium及ViuTV。

3香港　滙豐卓越理財信用卡用戶專享優惠

3香港推出「5G SIM月費計劃」，最平的月費為288元，可享30GB本地數據及無限本地通話分鐘，而3香港亦設有優惠上台機價。

如果是滙豐卓越理財信用卡持卡人，每月更額外送33%本地數據及首12個月每月3GB內地及澳門數據。換言之，同樣288元的月費則可享40GB本地數據。

SmarTone　恒生信用卡客戶專享優惠

SmarTone設有「5G月費計劃」，除了享優惠上台機價，亦可免數據任用Zoom/Teams服務，而上台出機更送12個月「SmarTone爆芒換新」雙面保護。如選用35GB的月費計劃，SmarTone更設有500元回贈上台優惠。

恒生信用卡客戶可享295元的月費優惠，數據用量為35GB。同時，計劃更提供12個月「網絡至安保」組合，當中包括Norton網絡安全、Norton安全VPN及來電管家。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 消費錦囊

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