▲ 【長者優惠】2元乘車優惠降至60歲門檻或剎停 原因是......

長者優惠之一的2元乘車優惠，之前有指會將長者年齡門檻由65歲降至60歲，並會惠及約60萬名長者，但近日盛傳計劃有變。據知，現屆政府無意走數，但因為要優化此計劃，防止濫用，未知能否按原先目標於明年底出台。

羅致光明上電台 料講明立場

勞工及福利局局長羅致光將於周六（24日）會上電台節目，預料屆時會講清楚政府的立場。

今次的「2蚊雞」走數疑雲，源於行政會議；但據了解，有關討論的爭議，其實並非每星期二的正式行會會議，而是星期一的行會預備會，當時勞工及福利局因應行會成員要求，在預備會上，首次講述2元乘車優惠合資格年齡門檻下調至60歲的財務細節，在會上引起激烈爭議的，就是整個長者2元乘車優惠經常支出將因人口老化而逐年上升，至2025年或達100億元，而放寬優惠對提振經濟作用，則少於0.1%。

特首十大惠民措施之一

這項放寬2元乘車優惠的政策，是特首林鄭月娥今年1月公布的十大惠民措施之一，但政府一直未有提及，當中究竟涉及多少開支，只估計受惠人士約60萬，目標是明年底推行，政府也做顧問研究優化此計劃。

據悉，在行會預備會上，行會中不少成員都質疑這項政策的支出如此高昂，港府目前面對嚴重財赤，整體情況與1月公布時，不可同日而語，倘若推行此計劃，恐為未來政府帶來沉重的財政負擔；但行會中的民建聯及工聯會成員，則力撑計劃。

5年後開支或百億 優化防濫用

事實上，羅致光早已表明，隨着2元乘車優惠的受惠人數增加，公帑開支亦上漲，政府更有需要確保公帑運用得宜，要認真考慮防止濫用的有效措施，政府早前做的顧問報告，就是要優化此計劃。

據知，顧問報告提及漏洞之一，是現時市面流通且曾使用的不記名長者八達通數目，竟達300多萬張，遠超132萬名65歲或以上長者的人口，反映濫用情況嚴重。另外，不少長者不理車費多少隨便上車，也令政府要作更多補貼。

300萬長者八達通 超受惠人口

有官場中人指，現時132萬受惠「2蚊雞」的合資格長者，若要全部一次過換成記名的個人八達通卡，並不可行；若真的推行，要分階段去做。

行會成員中，新民黨主席葉劉淑儀前日表明，對放寬乘車優惠有保留，認為要先檢討再推出，否則恐耗盡財政儲備，可能違反量入為出規定。建制派直選議員更反應強烈，直指政府若煞停計劃，就是「出賣」建制派。商界議員就認為，要解決濫用長者八達通的問題。