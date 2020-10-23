▲ 【數碼人民幣】防支付寶和微信支付助大？剖析人民銀行發行數碼人民幣的箇中原因

中國人民銀行發行全球首款「中央銀行數位貨幣」（Central Bank Digital Currency, CBDC）數碼人民幣，並以深圳成為率先試點城市。內地政府推進數碼人民幣的步伐加快，到底箇中原因是什麼？對市場兩大電子支付工具－支付寶和微信支付又有影響嗎？

消費付款方式已改變

消費者的消費模式已逐步轉變，由以往主要用現金交易，改為使用各項電子或手機支付，例如八達通和信用卡等。

不過，這樣的電子支付僅限於付款層面，商家和消費者還是要透過銀行才能把這些非現金交易的款項變為現金，存放在自己的銀行戶口內。對沒有銀行戶口的人而言，電子支付著實是得物無所用，也難怪有人仍然鍾情於現金。

實現無現金交易社會

不過，大家有沒有想過若政府發行的貨幣全面轉型為電子化，即不會再印製一張張紙幣及一個個硬幣，對大家日常生活又有沒有什麼影響呢？

中國政府亦在最近在深圳市舉行了一次大規模的數碼人民幣的測試，有5萬名深圳市民被抽中了獲發政府的數碼人民幣紅包，內有200元人民幣，讓他們在市面上指定的3000家門市購物使用。

據報中國政府未來還會其他城市如上海、北京及大灣區等地試行數碼人民幣，相信香港人日後也有機會用上這項數碼貨幣。

數碼人民幣vs實體人民幣有何分別

至於數碼人民幣與實體人民幣有什麼分別，大抵是載體不同。現金是紙幣和硬幣，但數碼人民幣則存在於由四大國有銀行的手機錢包程式。

那就是說，要用數碼貨幣最低限度要有一部兼容的手機和銀行戶口，與實體現金毋須綁定戶口有明顯分別。從深圳試驗可見，商家收款方面也要升級接受數碼人民幣才能收款。用家在支付時，則主要以QR Code來進行。

已有「支付寶」和「微信支付」 為何要用央行電子錢包？

若用戶一早已習慣使用「支付寶」和「微信支付」服務，早已把銀行戶口綁定了電子錢包，對央行今次的測試其實也沒什麼太興奮的，因為只是多了一個電子錢包而已。

但對本身沒有銀行戶口，又或者手機處於沒有網絡環境，數碼人民幣錢便發揮了作用，因為兩個錢包互相觸碰便可過數，無異於與直接付現金。

雖然目前數碼人民幣還沒有正式發行的日子，但不少人均認為數碼人民幣是中國用來對抗西方金融霸權的工具。

毋須經傳統國際銀行匯款或使用其結算體系

有央行官員便直言，數碼人民幣的交易不受地域限制，可以不經過傳統的國際銀行的匯款或使用其結算體系，日後只要在海外的銀聯系統能支援數碼人民幣，消費者便可直接使用。

南下進駐香港 淡化港幣地位？

另外，對不喜歡電子錢包或信用卡等實名支付方式的消費者，透過數碼人民幣錢包付款，便不怕被追蹤到行蹤。當然，央行要查的話其實也一定會查到，更何況數碼人民幣的應用，似乎只限於社會上的小額付款，大額如買樓買車等，相信仍然要以實名方式進行。

而數碼人民幣會否南下進駐香港，淡化港幣的地位，相信是中港融合下必然會面對的問題。