【滙豐獅子】滙豐銅獅點晴後滙豐股價即爆升　後市走勢堪輿學家點睇？原來中環「摩天輪」都係關鍵！

▲ 【滙豐獅子】滙豐銅獅點晴後滙豐股價即爆升 堪輿學家點睇滙豐股價走勢？ -

滙豐控股 （00005） 中環總行前坐鎮的一對銅獅史提芬（Stephen）和施迪（Stitt）被噴漆和縱火焚燒後，修復近300日後終在昨日（22日）重見天日。滙豐特意請來集團的御用風水師龍景銓為一對銅獅舉行重光儀式，包括點睛及為銅獅「搽腳甲油」。

滙豐獅子重光後滙豐股價即爆升，今日滙豐升逾3%，收報32.25元。在堪輿學角度，滙豐獅子重光後，能否代表股價會節節上升？

【你沒買滙豐 但你份強積金可能有……：按此】

點晴師傅龍景銓有咩來頭？

堪輿大師「龍師傅」龍景銓，自70年代已擔任滙豐的風水顧問，並為中環滙豐總行設計風水布局。

據了解，在2015年滙豐在港成立150周年，總行增添的兩隻石獅子，也是由他負責計算擺位。此外，上海滙豐總部的風水布局也是「龍師傅」設計，包括複製香港總行兩隻銅獅子至上海，並為兩隻銅獅子計算其擺放位置。

獅子重光後有望帶動股價？

堪輿學家蔣匡文指，滙豐總行的銅獅被紅油染紅及火燒，對滙豐的風水造成極大傷害。

對於銅獅重光後會否利好業務發展，他認為會令滙豐業務及股價在短期內轉趨穩定，惟今年滙豐的格局犯太歲，而且總行地理位置面向香港摩天輪，形成「太歲頭上動土」的情況，蔣匡文說：

「會不斷轉走金錢，相信在明年立春前的運勢不會有明顯好轉」

他又指，按風水格局分析，滙豐來年會有「內鬥」的情況，或會出現內部的人事調動，甚至裁員。他認為，裁員消息或有望利好股價發展。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

玄學並非精密科學，以上內容只供參考。

責任編輯：李瑩