新常態下企業快速復甦的三大關鍵要素︰科技、技能和成長心態

▲ 新常態下企業業務復甦的三大關鍵要素︰「科技」、「技能」和「成長心態」

隨着持續大半年的本地疫情稍為緩和，各行各業亦開始着手加快業務復甦進程，並積極開拓新機遇。有見及此，Microsoft早前舉辦的Microsoft Envision Forum香港年度大會，向本港的企業和合作夥伴分享和展示最新的科技和行業趨勢，為期望在疫情過後快速復甦的本地企業提供建議和支援。

在會上，Microsoft行政總裁Satya Nadella更重申了對香港市場的願景，當中包括專注於成就本港中小企實現更多、協助大企業增強競爭優勢，以及幫助公營機構提升工作效率。香港作為Microsoft全球其中一個十分重要的社群，我們致力協助本港企業盡快走出疫情陰霾，實現業務復甦和增長，而其中一項舉措便是加大對香港的投入，Microsoft將於2021年推出的全新Azure可用性區域（Azure Availability Zones），進一步提升在港雲端建設和服務，提高大小企業的業務抗逆力和可用性。

Microsoft深信本港企業要在新常態下實現業務復甦並推動業務增長，必須具備三大關鍵要素，分別是合適的科技、數碼技能，以及成長心態。

一、以科技提升業務抗逆力

人工智能、大數據和雲端等科技逐漸成為支撐企業營運的基礎。其中，雲端科技是協助企業提升靈活性、讓企業在多變的營商環境中快速應變或擴展的重要技術。有些企業，尤其是中小企會認為數碼轉型需要花費大量金額。事實上，雲端技術的擴展性讓企業按需要選擇所需的服務，免卻企業以往需要花在設備或基礎建設上的投資，反而能進一步及降低成本。

另一方面，企業亦需注意網絡安全。Microsoft的數字顯示，在疫情期間，網絡攻擊較去年同期增加了7倍之多。因應員工在疫情下從不同地方和裝置登入公司系統的情況愈趨普及，企業需要整合的安全和身份管理解決方案來保護關鍵數據。

二、再培訓以提升人才的技能

疫情令不少企業意識到數碼技能的重要性。隨着員工及消費者開始熟習遙距的互動方式，未來的經濟和勞動市場對人才的數碼技能將會有更高的需求。根據Microsoft的研究數據，未來5年全球將會有1.49億個與科技相關的新職位誕生。相信在不久的將來，數碼技能在職場中將有如語言技能般重要。

此外，在工作中運用科技不再只是IT部門的職責。在未來的數碼經濟中，任何員工都有責任運用科技推動企業創新。因此，任何部門和職級的員工都需要裝備自己，掌握一定程度的數據分析知識，改善業務流程，推動企業創新。

為培養數碼人才，Microsoft早前推出全球數碼技能培訓項目，旨在協助全球2,500萬名求職者掌握數碼技能，提高他們在市場上的競爭力。項目推出至今，全球已有過1,000萬人參與包括軟件開發及數據分析等網上課程，遍布全球231個國家，當中包括3萬個香港本地求職者和用戶。

三、保持成長心態以適應新常態

在提升或重新培訓人才的數碼技能的同時，不論企業或人才本身都應抱有成長心態，不斷學習和增值自己，才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。在疫情下，企業除了需要保持業務持續性，我們更希望它們能從中學習，化危為機以茁壯成長。

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