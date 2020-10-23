【iBond 2020】iBond今開始認購　銀行券商優惠一覽

▲ 【iBond 2020】iBond 今開始認購 銀行券商優惠一覽 -

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）今日起公開認購，政府包底保證年利率為2厘息，入場費為每手1萬元。在現時低息的環境下，相信具一定吸引力，各大銀行及券商推出優惠吸客，有意認購的市民可留意。

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第7批iBond資料 入場費 每手1萬元 發行額 150億元 年期 3年 派息周期 每半年派息一次 息率 浮息（按最近6個月按年通脹率計算，政府包底保證息率為2厘） 認購渠道 配售銀行、證券行、香港結算公司 認購期 10月23日早上9時至11月5日下午2時

銀行：豁免5項至10項收費

銀行為iBond提供各式各樣的優惠，包括免除認購手續費、存倉費、代收利息股、到期贖回費、存入費、轉出費等費用，豁免收取的費用由5項至10項不等，以大新銀行的10免優惠最多。

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券商：送股、免息借孖展

部分券商除了提供豁免收費的優惠外，更有提供送股、免息借孖展等優惠。耀才證券送新客戶20股盈富 （02800） 及10股滙豐 （00005） ，陸香港更提供額外8厘年利率收益券，新客戶並經「陸香港」手機成功認購iBond後，可於首3個月期間，獲得額外8%年利率的收益，上限為2手iBond，意味最多可獲約400元額外收益。

責任編輯：李瑩