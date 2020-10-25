【大腸癌】第四期大腸癌　5年存活率不足1成

▲ 第四期大腸癌 5年存活率不足1成

香港癌症資料統計中心首度公布癌症存活率數據，收集2010至2017年確診女性乳癌及腸癌個案期數等資料，並分析至2019年底的存活統計數據。數據顯示，乳癌及大腸癌患者5年存活率分別為83.2%及50.3%，但第四期的大腸癌患者，5年存活率不足1成。

分析顯示，2010至17年間有28,468名女士患上乳癌，已轉介第二期個案約有1萬宗較多；第一期及第二期患者，5年後存活率達95%；但達擴散的第四期患者，5年存活率則跌至29.8%。

同期亦有37,790人確診腸癌，第三期個案最多，有約1萬宗，第四期亦有逾9,500宗。分析指第一、二期患者，5年存活率介乎87%至96%，第四期5年存活率則跌至9.3%。

【醫療保險有冇癌症定義？ 唔中定義就唔會賠癌症治療？：按此】

篩查計劃 料助提升存活率

統計中心總監黃錦洪稱，2017年及2018年「65至69歲」及「60至64歲」兩年齡組別，每10萬人計腸癌發病率急增2、3成，相信與衞生署擴展大腸癌篩查計劃至年僅50歲或以上都合資格參加有關；又指隨篩查計劃進展，日後確診第四期大腸癌數字會減少，相反會揪出更多早期癌患者，存活率長遠會提升。

事實上，乳癌新症宗數過去10年亦按年增2.5%，前年錄4,618宗，83%確診時已屆第一至三期。臨床腫瘤科專科醫生周倩明稱，個案趨升或與西方飲食有關，「整體脂肪增多，由脂肪轉化的女性賀爾蒙分泌亦增多，食物肉類亦有外來賀爾蒙」。

責任編輯：黃懌勤

【原文：末期大腸癌 5年存活率不足1成（收費文章）】

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人人都需要理財，未必人人都識得理財。即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，學習理財之道。