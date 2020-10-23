【iBond 2020】iBond 認購今開始 長者10萬元認購指2厘息吸引

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）今日起公開發售，政府包底保證年利率由過往的1厘提高至2厘息，入場費為每手1萬元。在現時銀行存款利率接近零的環境下，有長者稱他退休後沒有收入，而股票市場風險太大，認為iBond的2厘保證回報十分吸引，打算用10萬元認購。

由即日起至下月5日，市民可透過銀行、券商或中央結算有限公司認購。

了解iBond 2020認購策略︰按【下一頁】

iBond 2002懶人包︰

每手認購金額：1萬元

年期：3年

保證回報：2厘

截止認購時間：11月5日（星期四）下午2時

發行總額：100億元，可按需求增至150億元；保證一人一手，其餘以抽籤決定

派息機制：浮息—以定息日最近6個月按年平均通脹率計算，首個定息日為2021年5月3日；固定息率部分2厘，以較高者為準。每半年派息一次。

上市時間：11月17日

認購方法：持有香港身份證的港人，可透過銀行、中央結算、券商認購；不接受重複申請。

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責任編輯︰陳啟昌