【BNO移民英國】BNO居留簽證1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊

1月31日起，持有英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人，可申請BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa），在英國工作及讀書，並可透過「5+1」的方法入籍英國。5年期簽證申請費用為每人250英鎊（約2,643港元），30個月期限的簽證申請費用則為每人180英鎊（約1,903港元）。

英國政府預計，實施計劃後首年將有12萬至15萬名港人以BNO赴英，預計未來5年將有多達25萬至32萬港人赴英。

18歲以下子女可免費就讀公立學校

英國內政部公布BNO居留簽證詳情，合資格申BNO港人及其家庭受養人，只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證，可於本月31日起申請。持有簽證的港人可移居英國求學和工作，符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可擔任任何工作。

BNO居留簽證設有5年期及30個月期的簽證選擇，申請人可選擇先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，或是一次過申請到英國5年。持簽證的港人需支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），但不能領取社會福利，並須證明他們與家庭受養人備有在英生活最少6個月的經濟能力。此外，合資格申領BNO港人的18歲以下子女可免費就讀公立學校（State schools）。

申請人在英國居留滿5年後即可申請定居，再居住12個月後申請入籍。

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申請簽證人士須符合的6個條件，包括：

申請人須證明自己為BNO持有人，但毋須證明BNO護照仍然有效，或特別為此而續期或補領護照

申請人需在香港居住

申請人需證明自己經濟能力至少能在英國生活6個月

申請人展示出願意學習英語的意願

申請人需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），作為健康證明

申請人需要繳付有關費用及健康稅（Immigration Health Surcharge）

家庭受養人定義：

與申請人同住的家庭成員，包括： 配偶，民事伴侶或未婚伴侶

子女（18歲以下）

1997年7月1日或之後出生的成年子女（及其配偶，或18歲以下的子女）

在特殊情況下，高度依賴申請人的其他家庭成員（父母，祖父母，兄弟，姐妹，兒子或女兒）

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簽證費用：



30個月簽證：每人180英鎊（約1,903港元）

5年簽證：每人250英鎊（約2,643港元）

健康稅費用：

成人：



30個月簽證：每人1,560英鎊（約16,494港元）

5年簽證：每人3,120 英鎊（約32,987港元）

18歲以下：

30個月簽證：每人1,175英鎊（約12,423港元）

5年簽證：每人2,350英鎊（約24,846港元）

繳付健康稅後，便能享用當地公共醫療。

有關申請詳情：英國政府網站

責任編輯：李瑩

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網上續領BNO

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