  • 17°C
香港時間 : 2021114日 (四) 11:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】BNO居留簽證1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊

歐洲 11:42 2021/01/14

分享：

1月31日起，持有英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人，可申請BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa），在英國工作及讀書，並可透過「5+1」的方法入籍英國。5年期簽證申請費用為每人250英鎊（約2,643港元），30個月期限的簽證申請費用則為每人180英鎊（約1,903港元）。

英國政府預計，實施計劃後首年將有12萬至15萬名港人以BNO赴英，預計未來5年將有多達25萬至32萬港人赴英。

18歲以下子女可免費就讀公立學校

英國內政部公布BNO居留簽證詳情，合資格申BNO港人及其家庭受養人，只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證，可於本月31日起申請。持有簽證的港人可移居英國求學和工作，符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可擔任任何工作。

BNO居留簽證設有5年期及30個月期的簽證選擇，申請人可選擇先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，或是一次過申請到英國5年。持簽證的港人需支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），但不能領取社會福利，並須證明他們與家庭受養人備有在英生活最少6個月的經濟能力。此外，合資格申領BNO港人的18歲以下子女可免費就讀公立學校（State schools）。

申請人在英國居留滿5年後即可申請定居，再居住12個月後申請入籍。

【用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤： 按此

申請簽證人士須符合的6個條件，包括：

  • 申請人須證明自己為BNO持有人，但毋須證明BNO護照仍然有效，或特別為此而續期或補領護照
  • 申請人需在香港居住
  • 申請人需證明自己經濟能力至少能在英國生活6個月
  • 申請人展示出願意學習英語的意願
  • 申請人需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），作為健康證明
  • 申請人需要繳付有關費用及健康稅（Immigration Health Surcharge）

家庭受養人定義：

  • 與申請人同住的家庭成員，包括： 配偶，民事伴侶或未婚伴侶
  • 子女（18歲以下）
  • 1997年7月1日或之後出生的成年子女（及其配偶，或18歲以下的子女）
  • 在特殊情況下，高度依賴申請人的其他家庭成員（父母，祖父母，兄弟，姐妹，兒子或女兒）

【BNO可以做到「太空人計劃」？︰按此

簽證費用：

30個月簽證：每人180英鎊（約1,903港元）
5年簽證：每人250英鎊（約2,643港元）

健康稅費用：

成人：

30個月簽證：每人1,560英鎊（約16,494港元）
5年簽證：每人3,120 英鎊（約32,987港元）

18歲以下：

30個月簽證：每人1,175英鎊（約12,423港元）
5年簽證：每人2,350英鎊（約24,846港元）

繳付健康稅後，便能享用當地公共醫療。

有關申請詳情：英國政府網站

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

欄名 : 移民攻略

相關文章

【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
2020/08/31
【BNO移民英國】2020年英國宜居地點排名　邊個地點最宜居？
【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月底可申請　英國倫敦衣食住行貴唔貴？
2020/11/11
【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月底可申請　英國倫敦衣食住行貴唔貴？
【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？
2020/09/07
【英國留學】2020年英國最適合畢業生發展城市排名 邊度收入中位數最高？

最新專欄文章 更多

【移民加拿大】搵工小心誤墮求職陷阱　加國網上招聘詐騙逾2千宗
2021/01/09
【移民加拿大】搵工小心誤墮求職陷阱　加國網上招聘詐騙逾2千宗
【移民台灣】音樂人夥友合資百萬港元台南開港式茶餐廳　教黃秋生製叉燒包變人龍店
2021/01/03
【移民台灣】音樂人夥友合資百萬港元台南開港式茶餐廳　教黃秋生製叉燒包變人龍店
【移民台灣】台灣擬放寬港澳人士移民限制　投資55萬港元可申創業家簽證
2020/12/28
【移民台灣】台灣擬放寬港澳人士移民限制　投資55萬港元可申創業家簽證
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
2020/12/24
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【BNO移民英國】調查：英放寬持BNO港人移民門檻後　下半年移民英國查詢急增近5成
2020/12/16
【BNO移民英國】調查：英放寬持BNO港人移民門檻後　下半年移民英國查詢急增近5成
BNO 移民 簽證 香港 英國

下一篇文章

【移民台灣】港爸為女兒將來移民高雄　自創泳裝品牌分享成功心得
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【BNO移民英國】BNO「5+1」申請細節　家庭成員不同時間赴英　遲出發者須另申居留許可
【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？
【移民澳洲】澳洲技術移民3大途徑 何者可直接取得永居權？
【移民台灣】港爸為女兒將來移民高雄　自創泳裝品牌分享成功心得
【移民台灣】港爸為女兒將來移民高雄　自創泳裝品牌分享成功心得
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民東南亞‧新加坡】移民新加坡5個方法！
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民澳洲】技術移民計分制度 要達基本要求65分難唔難？
【移民台灣】台灣擬放寬港澳人士移民限制　投資55萬港元可申創業家簽證
【移民台灣】台灣擬放寬港澳人士移民限制　投資55萬港元可申創業家簽證