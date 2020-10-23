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【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊

歐洲 11:13 2020/10/23

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【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊　 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。英方公布簽證詳情，5年期簽證申請費用為每人250英鎊（約2,358港元），30個月期限的簽證申請費用則為每人180英鎊（約1,827港元）。

18歲以下子女可免費就讀公立學校

英國內政部公布BNO居留簽證詳情，合資格申BNO港人及其家庭受養人，只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證，可於明年1月31日起申請。持有簽證的港人可移居英國求學和工作，符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可擔任任何工作。

BNO居留簽證設有5年期及30個月期的簽證選擇，申請人可選擇先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，或是一次過申請到英國5年。持簽證的港人需支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），但不能領取社會福利，並須證明他們與家庭受養人備有在英生活最少6個月的經濟能力。此外，合資格申領BNO港人的18歲以下子女可免費就讀公立學校（State schools）。

申請人在英國居留滿5年後即可申請定居，再居住12個月後申請入籍。

【用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤： 按此

申請簽證人士須符合的6個條件，包括：

  • 申請人須證明自己為BNO持有人，但毋須證明BNO護照仍然有效，或特別為此而續期或補領護照
  • 申請人需在香港居住
  • 申請人需證明自己經濟能力至少能在英國生活6個月
  • 申請人展示出願意學習英語的意願
  • 申請人需取得由英國內政部認可醫務所發出的結核病測試證書（TB Test Certificate），作為健康證明
  • 申請人需要繳付有關費用及健康稅（Immigration Health Surcharge）

家庭受養人定義：

  • 與申請人同住的家庭成員，包括： 配偶，民事伴侶或未婚伴侶
  • 子女（18歲以下）
  • 1997年7月1日或之後出生的成年子女（及其配偶，或18歲以下的子女）
  • 在特殊情況下，高度依賴申請人的其他家庭成員（父母，祖父母，兄弟，姐妹，兒子或女兒）

網站列明，申請人須與家人同時申請，若家人沒有同時申請，將來或無法再申請BNO居留簽證。

簽證費用：

30個月簽證：每人180英鎊（約1,827港元）
5年簽證：每人250英鎊（約2,358港元）

健康稅費用：

成人：

30個月簽證：每人1,560英鎊（約15,803港元）
5年簽證：每人3,120 英鎊（約31,606港元）

18歲以下：

30個月簽證：每人1,175英鎊（約11,903港元）
5年簽證：每人2,350英鎊（約23,806港元）

繳付健康稅後，便能享用當地公共醫療。

有關申請詳情：英國政府網站

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

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欄名 : 移民攻略

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