【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊　

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【移民荷蘭】90後港女生赴荷蘭升學 曾寄100份履歷終獲聘 居當地5年可申請入籍
英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。英方公布簽證詳情，5年期簽證申請費用為每人250英鎊（約2,358港元），30個月期限的簽證申請費用則為每人180英鎊（約1,827港元）。
18歲以下子女可免費就讀公立學校
英國內政部公布BNO居留簽證詳情，合資格申BNO港人及其家庭受養人，只要通常居住在香港，均符合資格申請該簽證，可於明年1月31日起申請。持有簽證的港人可移居英國求學和工作，符合英國就業法例並具有適當技能和資格，他們幾乎可擔任任何工作。
BNO居留簽證設有5年期及30個月期的簽證選擇，申請人可選擇先申請到英國30個月，其後再申請延長30個月，或是一次過申請到英國5年。持簽證的港人需支付移民醫療附加費以使用國民保健服務（NHS），但不能領取社會福利，並須證明他們與家庭受養人備有在英生活最少6個月的經濟能力。此外，合資格申領BNO港人的18歲以下子女可免費就讀公立學校（State schools）。
申請人在英國居留滿5年後即可申請定居，再居住12個月後申請入籍。
【用BNO移民英國咁簡單？移民專家拆解3大謬誤： 按此】
申請簽證人士須符合的6個條件，包括：
家庭受養人定義：
網站列明，申請人須與家人同時申請，若家人沒有同時申請，將來或無法再申請BNO居留簽證。
簽證費用：
30個月簽證：每人180英鎊（約1,827港元）
5年簽證：每人250英鎊（約2,358港元）
健康稅費用：
成人：
30個月簽證：每人1,560英鎊（約15,803港元）
5年簽證：每人3,120 英鎊（約31,606港元）
18歲以下：
30個月簽證：每人1,175英鎊（約11,903港元）
5年簽證：每人2,350英鎊（約23,806港元）
繳付健康稅後，便能享用當地公共醫療。
有關申請詳情：英國政府網站
責任編輯：李瑩
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欄名 : 移民攻略