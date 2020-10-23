就算樓價略貴仍可買樓的兩種人

▲ 兩種就算樓價略貴仍可買樓的人

雖然在樓價高企時買樓看似蝕抵，但其實，有些人就算在高價買樓，也是未必一定蝕底的。

第一類︰有實際需要的人

其中一類就是有實際需要，而又不懂投資的人。

我曾在《80後百萬富翁》書中，詳解了買樓與租樓其實是完全沒有分別的，因關鍵位不是擁有一層樓與否，而是租金回報率、按揭利率、機會成本中的再投資回報率。

因為長遠來說，我們的貨幣必定貶值，即是資產價格必定上升，故我們必須將貨幣轉化成資產，如股票、物業等。若然你完全不懂得投資股票，而在住屋上又有實際需要，相信在長遠能避過貨幣貶值，而又最適合你的方法，就是買樓了，這可說是你為你財富保值的其中一種方法。

從需要面出發

當然，在高位買樓可能要面對下跌時的壓力，能捕捉到適當時機當然最好，但若然你是有自住需要，考慮點將會是每月供款、將來的供款能力、加息後的影響，多於單考慮樓價。

因為這類人買樓的目的只是自住，故影響他最大的是每月供款，而當買樓後所謂的樓價，其實沒有實質上的影響（而影響亦只屬心理上的），就算樓價真的大跌，只要每月能準時供款就可以。

當然，若你有實際需要，但又認為現時樓價太高，那「準備」相信是你現時最應做的事，儲更多的現金、學習更多相關知識、久不久去實地睇樓，這些準備相信在任何時間對你都是最有利的。

第二類︰高消費的人

這是一些擁有中或高收入，但卻是高消費的人。即是可以儲到錢但卻不去儲錢的人，這類人若以買樓作為儲錢、累積財富的途徑，絕對是一個很好的方法。

很多人在平日的消費中，都不知道自己的錢用了去那裡，賺幾多使幾多。我就有一個學員，她收入其實不差，但卻不太穩定，一般每月都賺到數萬，亦曾試過月入超過十萬，但卻從來都儲不到錢，但問她的錢用了去哪裏，她卻答不出來。

要改善她的財務情況，主要問題不是收入問題，因再多的收入也無法幫到手的，故要從消費模式，累積資產方面着手。

對這類儲不到錢的人來說，累積財富的最好方法就是「逼」，愈是絕路的方法愈好。如果只參加儲蓄計劃，而中途不供的代價只是沒收利息，這種就不是不夠「絕」的方法，即是「逼」的效果不大。

利用買樓逼自己儲錢

相反，若買了樓，逼着要每月供款，若斷供就面對被收樓的後果，逼着要供款的動力相當大，那就能利用這方法累積到財富，以供樓去「儲錢」。這類人就是其中一類在高樓價之下買樓，仍未必是蝕底的人，雖然樓價下跌的可能短期會蝕底，但在長遠累積財富的角度上，將會是有利的。

而這位收入不差的學員，傾談之下得知她現時雖然未置業，但其實一直都有置業的念頭，不過卻一直沒有行動，同時亦一直儲不到錢。因此，她先要將買樓定為一個確切的目標，並為此開始計劃及準備。

有了明確的目標後，這學員很努力亦做得十分好，用一出糧就儲起一部分的方法，逼自己儲錢。而一個月已成功儲到3萬元，踏出了非常好的一步。

而她問我這些儲起的錢怎樣處理較好，因為她是極不適合持有現金的（她會將現金有幾多使幾多的），故最好的方法是投資一些收息的投資工具，如政府債券。

因此，高樓價對她來說未必是最大因素，只要購買到一些適合她供款能力的樓，就可以開始累積財富，而她現時要做的，就是保持儲錢，先為首期做準備。

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：就算樓價略貴仍可買樓的人（上）及（下）】