【iBond 2020】iBond今日開賣　想賺息或賺價要點樣抽好？

新一批通脹掛鈎債券（iBond 2020）明天（23日）起公開發售，新一批iBond保證年利率增至2厘，較過去的iBond的1厘大增不少，提升了吸引力。iBond提供安全和回報穩定的投資選擇，不論是長綫「食息」或短炒皆適宜。

全家總動員 每人抽3手

過往發行的iBond多錄得超額認購。iBond 2020會繼續採用「循環派發」機制，盡量先每人派1手，待所有認購人士都有1手「打底」後，再按照認購額分配餘額。如申請數目超過150萬份，則會以抽籤形式配發，每位中籤者得1手債券。若申請總額超過150億元，而申請數目少於150萬份，債券會以「循環派發」方式分配。

參考最近3期的iBond（iBond4至iBond6）認購情況，認購人數介乎48.8萬至59.8萬，每人僅穩獲派1至3手，最多也只獲派2至3手。就算今次發行額最終加碼至150億元，但以2016年的50.8萬份申請計，也不足派第4手，所以不用瞓身認購太多手。

策略方面，建議採取人海戰術，全家總動員，每人認購3手，以提高獲得分派的機會。

留意以往的iBond不接受重複申請，投資者勿以為重複申請可多獲分派。

iBond「食息」或「賺價」兩相宜

iBond是「食息一族」理想的投資工具，長期持有3年，每半年收息一次，每年的3年利息至少600元，假若持有3手，3年一共收取利息1,800元。

想「賺價」的進取投資者，亦值得認購，因iBond以債券形式在聯交所掛牌，投資者可在二手市場沽出，猶如沽出股票般，賺取債價上升的利潤。

翻查紀錄，過去6批iBond掛牌後，債券價格表現皆理想，皆錄得升幅。iBond1 （04208） 至iBond6 （04231） ，首日上市升幅介乎3.2%至6.7%，即日沽出已成功「賺價」。過去6批iBond首日升幅最低是3.2%，估計iBond7首日升幅也有3%以上，若投資者成功獲分3手，首日沽出，帳面可賺900元。

留意iBond認購手續費最高為0.15%，不同銀行或會收取存倉費、託管費等不同費用。認購iBond前，可留意銀行豁免優惠，部分推出10免、7免等優惠，一般豁免費用包括：認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、沽出交易經紀佣金、二手買賣費及到期贖回費等。

注意部分銀行會提供費用退回優惠，即會於一定期限後退回部分費用。

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