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周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一

消費錦囊 10:30 2020/10/23

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由即日起至11月1日，每逢星期五、六及日，以正價購買指定滋味潤喉飲品，即可享買一送一優惠！

指定滋味潤喉飲品包括：

  • 美味開胃 芒果菠蘿乳酪甘露
  • 養顏排毒 紫背天葵蘋果蜂蜜甘露
  • 消暑健胃 洛神花番石榴甘露

需要注意，此優惠不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。產品款式視乎供應，數量有限，售/送完即止。

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撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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