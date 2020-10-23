周末限定優惠！鴻福堂滋味潤喉飲品買一送一 消費錦囊 10:30 2020/10/23 分享： 由即日起至11月1日，每逢星期五、六及日，以正價購買指定滋味潤喉飲品，即可享買一送一優惠！ 指定滋味潤喉飲品包括： 美味開胃 芒果菠蘿乳酪甘露 養顏排毒 紫背天葵蘋果蜂蜜甘露 消暑健胃 洛神花番石榴甘露 需要注意，此優惠不可兌換現金，不可與鴻福堂禮券及其他優惠同時使用。產品款式視乎供應，數量有限，售/送完即止。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 HeSheEat旺角店 指定菜式買一送一 今日 HeSheEat旺角店 指定菜式買一送一 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽 2020/10/22 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽 九展名店倉季「折」感謝週 精選服裝鞋履低至1折（多圖） 2020/10/22 九展名店倉季「折」感謝週 精選服裝鞋履低至1折（多圖） Luna Cake10週年感謝祭 I'mini x 特濃牛乳卷套裝69折 2020/10/22 Luna Cake10週年感謝祭 I'mini x 特濃牛乳卷套裝69折 【本地遊】本地遊人數上限放寬至30人 本地一日遊團費低至98元 2020/10/21 【本地遊】本地遊人數上限放寬至30人 本地一日遊團費低至98元 著數優惠