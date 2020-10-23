7-Eleven Häagen-Dazs雪糕批 $100/5杯　Pizza-Box網頁落單享高達$60折扣　

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、7-Eleven：Häagen-Dazs雪糕批 $100/5杯

由即日起至10月26日，於7-Eleven買Häagen-Dazs雪糕杯（各款）$100／5杯，平均$20一杯，用電子優惠券加 $15 更可以買第6杯。

2、Pizza-Box：網頁落單享高達$60折扣

即日起至10月31日，於Pizza-Box網站落單最高可享＄60優惠。買滿$250減$20；滿$300減$40；滿$400減$60。



Pizza-Box網站落單

3、Pacific Coffee：指定分店 買秋季楓糖飲品/任何食品 +$10換購MÖVENPICK雪糕杯

凡於指定分店購買任何秋季楓糖飲品或任何食品，只需加$10即可享MÖVENPICK®雪糕杯（100ml）一個，雪糕口味包括：雲呢拿夢幻 / 瑞士朱古力 / 士多啤梨，售完即止。

優惠只適用於指定分店。

撰文：hket小編

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