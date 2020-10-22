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全球限量765架最強Longtail　McLaren 765LT快閃登場

博客 17:57 2020/10/22

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McLaren Longtail系列最新登場車款765LT，配搭廠方招牌蝴蝶式車門，吸睛度十足，猶如一架真正落場的正規跑車般。

凡掛上「限量」頭銜的東西，總有股難以言喻的吸引力。全球限量765部兼有765匹驚人馬力的McLaren 765LT，既是McLaren Super Series系列的最新派台作，亦是廠方Longtail（LT）家族中有史以來擁有最先進動力表現的全新超跑。

車身有17種顏色選擇，其中快閃香港的Nardo Orange及Smoked White更是LT新型號獨有，以及首見於600LT的Chicane Effect色調。

早前McLaren 765LT首度快閃香港個多星期，記者就有幸能一睹其真身，近距離欣賞這台限量超跑的獨特魅力。

McLaren的跑車向來以「型」行頭，自1990年發表了首架以長尾「Longtail」命名的F1 GTR後，好評如潮，由2015年起就陸續將旗下各級數的車改造成適合街道駕駛的LT型號，包括675LT Coupé、675LT Spider、600LT Coupé及600LT Spider等。

全車換上重新打造的碳纖維LT面板及擾流設計，讓車身減輕了80kg。

全新登場的就有McLaren 765LT，屬於Super Series系列，同時着重速度及一定程度的舒適性，全球僅限量生產765部，每部均編配獨一無二的號碼，暫時未知香港配額。

碳纖維車身重量大減

765LT雖然是以720S為設計基礎，但從外觀、架構、內櫳、動力系統及效能表現方面，都有明顯的升級。新車配備了先進的碳纖維應用技術、碳纖維LT車身面板及一體式擾流設計，令車身成功比上代減磅80kg至1,229kg。而車頭離地距比720S更降低5mm，前軸距亦加闊了6mm，大大提升新車的抓地力及平衡性。

車尾的排氣喉換上獨特的鈦金屬4出式新設計，可擴大排氣聲量，在引擎轉速發出更懾人的聲音，主動式尾翼亦會按車速而升降增加下壓力。

而McLaren的招牌液壓電子輔助轉向系統，以及720S首配的第2代主動底盤控制系統，在765LT上亦作出了升級，再配合McLaren Senna及Speedtail的懸掛系統，進一步強化換檔自由度及精準度，讓操控表現更突出。

主動式尾翼過彎更定

此外，765LT更大大利用先進的空氣動力學增強駕駛性能。Longtail全新的液壓驅動高置主動式尾翼，除擴大了表面面積外，靜止時的位置亦比720S高60mm，就算未完全張開亦可產生額外下壓力。

 

765LT與上代720S最大分別是引擎會以外露設計，並以透明材質包圍住，非常有型。

按下「Aero」鍵時，車尾下壓力亦會隨之增加，而當主動式尾翼完全啟動後，下壓力更達逾60%，讓高速過彎更穩定及縮短煞車距離，減少煞車時車頭向下潛的程度。

765LT的制動性能同樣出色，採用源自1級方程式賽車的綜合制動卡鉗冷卻系統，這項新技術能將冷卻用的空氣傳輸至前卡鉗及制動碟上，有效地將溫度降低50度，讓踏板感覺能持續平穩。

車廂以全黑色作主調，配上option的特別版Senna專用桶座，超包身。

廠方亦為765LT特別設計一個全新10輻式超輕量鍛造合金輪圈、鈦合金輪圈螺絲及P Zero Trofeo R輪胎，令車身重量減輕了22kg，讓用家在公路上表現更自如。

2.8秒極快加速

性能方面，765LT最大賣點就是高達765匹的驚人馬力，極致輕量化的車身加上4.0公升雙渦輪增壓McLaren V8引擎的配合下，新車由0至100km/h加速只需2.8秒，由0至200km/h加速亦僅需7秒，最大峰值扭力更達至800Nm。

主控台8吋高解像度屏幕會於駕駛中自動摺合，科幻感十足。

外在誘人，內在亦不容有失。765LT內櫳空間寬敞，雙座位桶座符合人體工程學設計，貼身舒適，或可以自行配選Senna特別版專用桶座，更顯新車跑味。飾板走全黑型格路綫，主控台設有8吋高解像度中央資訊娛樂屏幕，會自動摺合方便駕駛，更可使用如McLaren Track Telemetry（MTT）系統等通訊連綫功能，高科技感十足。

Aero鍵按下後可增加下壓力，令高速過彎更穩定。

新車亦非常講究獨特性，除基本的17種顏色外，車主可透過McLaren Special Operations（MSO）個人化訂製服務，調配出心水的色調。

規格表
售價︰港幣$5,588,000起
引擎︰4.0公升V8雙渦輪增壓
車型︰兩門2座
馬力︰765ps/7,500rpm
扭力︰800Nm/5,500rpm
傳動︰7速SSG自手排、後驅
車身︰4,600 x 2,167 x 1,157mm
輪軸距︰2,670mm
0-100km/h加速︰2‭.‬8秒
極速︰330km/h
查詢︰McLaren Hong Kong（2851 8868）

撰文 : 黃依情

欄名 : 型男玩物誌

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