Panerai慶祝Luminor面世70周年　70枚經典古董難得一見

上世紀50年代，Panerai的Luminor腕錶正式面世，憑著獨特的外型設計，令Luminor多年來成了Panerai的標誌性系列。由即日起至11月4日，Panerai會在廣東道旗艦店舉行Luminor70周年古董展，當中不乏極罕的古董珍藏首次在本港公開展出，機會難逢。

▲ Luminor 1950 8 Days GMT具有8天長動力功能，提供兩地時間顯示，精鋼錶殼配以藍色錶盤及錶帶。（品牌提供）

以為意大利皇家海軍供應腕錶和精密航海時計儀器起家的Panerai，其兩大系列Radiomir和Luminor都與海洋息息相關，而於1950年誕生的Luminor系列，名字本身為一種夜光物料「氚」，於第二次世界大戰時用來取代鐳，Panerai為其註冊成為系列名稱，並從材質得到啟發，設計出外型獨特的Luminor腕錶。

▲ Luminor 6152-1古董精鋼腕錶，備有早期原型塑膠錶圈、勞力士古董機芯，約於1960年代製，為現存世上僅有4枚的其中之一。（品牌提供）

▲ （品牌提供）

Luminor最為人易於辨認，必然是腕錶那個經典的錶冠護橋裝置，除了能確保腕錶絕佳的防水性能，亦為腕錶塑造出強悍的造型，因此Luminor從此以硬朗的軍事風格和潛水功能而聞名。還有就是受Luminor夜光物料所啟發的三文治面盤，從下層先挖出凹槽，並填入夜光塗層，上層面盤的刻度位置則以鏤空處理，將兩層結合便成了經典的夜光三文治錶盤。

▲ 由Panerai「Laboratorio di Idee」創意工坊研發的Luminor Lab-Id Carbotech，錶殼以碳纖維複合物料製造，錶盤上的夜光物料為藍色Super-LumiNova夜光塗層，機芯毋須添加潤滑劑。（品牌提供）

展覽於Panerai的廣東道旗艦店舉行，分為兩層，展品有按年期或來源擺放，合共70款經典Luminor腕錶，分別來自Panerai博物館、鐘錶收藏家的私人珍藏以及富藝斯拍賣行，同場亦放有Luminor的新作，讓大家親身體驗Luminor系列多年來的蛻變和品牌豐富的歷史傳統。

▲ 2000年至2001年的Luminor，可見錶盤上的品牌logo或系列名稱等字體線條都較粗。（品牌提供）

當中較為矚目有歷史價值極高的Luminor Panerai model 6152-1，特設可旋轉錶圈，其透明錶框上的3點、6點和9點鐘方位均設有黑點，而12點鐘方位更設有一顆會亮起的小光點。此外，展品中可見有Paneristi（一國際性非官方Panerai收藏家群組）特別版腕錶Luminor Marina PVD（PAM00195），展現了一眾Panerai die hard fans對品牌的熱誠，其錶面附有品牌傳統雙箭頭「OP」標誌，凸顯Panerai與意大利海軍上天下海的歷史。

▲ 場內這個巨型燈牌，當然是最佳打卡點之一。

「70 Years of Luminor – Vintage Exhibition」展覽詳情︰

地址：尖沙咀廣東道2號Panerai旗艦店

日期：即日至11月4日

時間：12nn-6pm