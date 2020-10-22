▲ 【MPF】用強積金應急、貸款不可行？ 美退休金類似機制成效如何？

本港失業率最新升至6.4%，失業人數增至近26萬人，不少市民因收入大減而陷財困，有意見認為政府應允許市民提早提取強積金應急，甚至推行容許打工作從強積金帳戶中貸款，解燃眉之急。新冠肺炎疫情大流行下，美國亦推出類似的紓困措施，容許打工仔因財困而從退休金帳戶中提取資金，或是進行貸款，實行的成效是怎樣？

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美退休金設提取機制 疫情下提款免罰款

在現時強積金制度下，有嚴格提取限制，只有在提早退休、永久離港及死亡等原因才容許打工仔於65歲前提取資金。相反，美國私人企業的僱主及僱員自願供款的退休儲蓄計劃401(k)，設有「Hardship Withdrawal」制度，容許打工仔在59.5歲之前，因繳付醫療費用、教育開支及置業等原因，申請提早提取退休金。不過，提取退休金時，打工仔需繳付相當於提取金額10%的罰款，更需支付稅款。

疫情下，美國政府於今年3月推出紓困措施「The CARES Act 」，容許打工仔因財困而提早提取401(k)帳戶內的資金，並免除原定10%的罰款，但仍需支付稅款；此外，打工仔亦可從帳戶中貸款，限於6年內償還，當中涉及利息開支。

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調查：大多數提款或貸款的打工仔感後悔

雖然有關措施有助解決打工仔於疫情下的短期資金需求，但當地 金融公司Edelman Financial Engines調查顯示，受訪的 1,902的美國打工仔中，55%從退休金中貸款的人為其決定感到後悔。調查指，約41%提早提取及42%貸款的打工仔均表示，感到後悔的原因是源於未有詳細了解計劃。他們期望能在下決定前，了解在退休儲蓄提款或借貸以外的其他解決方法。

另外，調查亦顯示，大多數選擇貸款的人是基於短期經濟需要，35%人用作支付住屋開支，7%的人因為失去收入而借貸。不過，與此同時，也有人是基於非緊急的需求，20%人用作繳還信用卡卡數，8%人用作購買汽車。

Edelman Financial Engines 創辦人Ric Edelman指，愈來愈多美國人從退休金帳戶提取資金，並用於與退休無關用途上，認為這種行為將損害他們退休後的財務安全。

責任編輯：李瑩

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