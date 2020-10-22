Netflix電影《芝加哥七人案︰驚世審判》　呼應時局演技男神法庭交鋒

Netflix新上架的《芝加哥七人案︰驚世審判》（The Trial of the Chicago 7），口碑甚佳，被視為有力挑戰奧斯卡獎項的電影。金像獎最佳編劇Aaron Sorkin自編自導，請來影帝艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）等十數位好戲之人，重演發生在60年代美國最惡名昭彰的政治審判。

▲ 此戲齊集演技男星，包括奧斯卡最佳男配角Mark Rylance （左三）、奧斯卡影帝艾迪烈梅尼（中）、東尼獎最佳舞台劇男主角Alex Sharp。（右一）。（劇照）

本片的創作人是憑《社交網絡》（The Social Network）獲頒奧斯卡最佳編劇的Aaron Sorkin，其傑作有美劇《白宮群英》（The West Wing）及電影《魔球》（Moneyball）等。

原為史匹堡執導

電影由夢工場製作，源起於07年史提芬史匹堡（Steven Spielberg）有意把芝加哥七人案搬上大銀幕，因而請Aaron Sorkin編寫劇本，卻因各種原因未能開拍，直至近年這位名編劇也當起導演來始能成事。

▲ 導演選擇重回1968年芝加哥警察和示威者的衝突現場拍攝。（網上圖片）

1968年美國反越戰浪潮不絕，黑人民權領袖馬丁路德金和紐約參議員羅拔甘迺迪先後遇刺身亡，美國民主黨在芝加哥舉辦了全國代表大會，各方反對徵召年輕人投入越戰的抗議人士，前往芝加哥準備展開和平示威遊行，不料掀起了警民激烈衝突。

▲ 1968年在芝加哥的反戰和平示威，被當地警方用上催淚彈回應。（劇照）

7位來自不同組織、政治光譜不一的人士，在1969年遭到當時剛上台的尼克遜政府刻意控告煽動叛亂罪。當年美國媒體稱這為期5個月的漫長審訊為「政治審判」，每次開庭，場外呼喊「全世界都在看」的聲音不絕。

▲ 祖瑟夫哥頓利域飾演代表芝加哥市政府的檢察官。（劇照）

影帝艾迪演學運領袖

其實此案之前已3度被拍成電影了，只是今回的卡士最無敵。艾迪烈梅尼飾演學運領袖Tom Hayden、Yahya Abdul-Mateen II飾演黑豹黨主席Bobby Seale、Mark Rylance飾演辯護律師、祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）飾演代表芝加哥市政府的檢察官，還有米高基頓（Michael Keaton）客串飾演前司法部部長。

▲ Yahya Abdul-Mateen II飾演黑豹黨的Bobby Seale。（劇照）

戲中有好些令人匪夷所思的場面，如充滿偏見、態度專橫的主審法官Julius Hoffman（Frank Langella飾），命令庭警把不停發言自辯的Bobby Seale五花大綁兼封嘴，以及Abbie Hoffman（Sacha Baron Cohen飾）和Jerry Rubin（Jeremy Strong飾）兩位反建制的嬉皮士，穿上法官袍出庭等，以幽默諷刺方式在嚴肅的法庭上抗爭，原來都真有其事。

▲ 米高基頓客串飾演前司法部部長，戲份雖少，但角色在事件上舉足輕重。（網上圖片）

庭外激辯掀高潮

Aaron Sorkin明言今次並非要百分百還原歷史，改編重點是保持人物的個性。他特別要求美指避免用富60年代迷幻特色的圖像，皆因他想講的其實是今天的美國。事實是戲中1968年的事件，跟動盪的2020年世界各地發生的衝突遙遙呼應，令人百感交集。

本片8成場面發生在法庭內，但最唇槍舌劍的一場辯論，卻是Tom和Abbie兩位政見不同人士在庭外的爭駁。Tom在庭上最後的陳詞，以及Abbie面對檢控官質問時回應說「我的思想從來沒有受審過」，都是令人觀影後久久不能忘懷的場面。