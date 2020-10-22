▲ 港人每月平均儲7,000元 逾4成港人儲蓄是為了「應付不時之需」

香港存款保障委員會公布香港人儲蓄「安全感」指標調查結果，逾6成受訪者表示有儲蓄習慣，每人每月平均儲約7,000港元，惟金額較去年下調約7%。而逾4成受訪者表示儲蓄是為了「應付不時之需」，較去年上升8%。

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存保會委託香港民意研究所於今年8月至9月份進行隨機抽樣的電話訪問，訪問了共1,000名18歲或以上的香港人，並對301名育有至少一名10歲或以下子女的家長進行深入意見調查。

調查又問及港人就目前擁有的儲蓄所帶來的「安全感」，評分由去年的56.1分稍為下降至54.8分，但仍有逾75%受訪者評分達50分或以上。同時，香港人平均認為擁有50萬港元的儲蓄就能獲得足夠的「安全感」，較去年的78萬明顯減少。

逾8成青少年有儲蓄習慣

調查結果顯示，近4成受訪者表示自己有訂下本年的儲蓄目標，當中更有7成認為自己能達成訂下的目標儲蓄。

調查亦發現，逾8成的18至29歲受訪者有儲蓄習慣，為各個年齡組別中最高，當中一半表示自己有儲蓄目標。以每月平均儲蓄金額計算，40至49歲的港人儲蓄金額最多，達8,250港元。50至59歲組別的港人儲蓄安全感評分最高，達56.4分；60至69歲組別的港人安全感評分最低，只有52.9分。

儲蓄方式以定期活期存款為主

按儲蓄方式而言，銀行活期或定期存款仍然是所有年齡組別的受訪者均最常採用的儲蓄方式，比率高達72%；但調查亦發現，18至29歲市民當中有近四分一選擇將現金放在家中進行儲蓄，而30至49歲的港人則會以購買儲蓄保險（38%）及投資股票、債券、基金（37%）的方式輔助其儲蓄計劃。

調查亦訪問了家長的儲蓄習慣 ，育有至少一名十歲或以下子女的家長平均認為需要擁有約74萬港元儲蓄，才能獲得足夠「安全感」。有近半家長表示有為子女額外進行儲蓄，目標是為每名子女儲蓄近百萬港元，主要用作教育開支。有為子女進行額外儲蓄的家長，61%表示有鼓勵子女建立儲蓄習慣，最常見方式是為子女開立儲蓄戶口（33%）。至於家長為子女進行額外儲蓄時，則傾向採用儲蓄保險（66%）及銀行存款（41%）的方式。

責任編輯：曹佩鈞

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