▲ 扣帳卡（Debit Card）是甚麼？本港扣帳卡優惠一覽

本港8間虛擬銀行已經陸續開業，各大銀行更推出存款及消費優惠吸客。而眾安銀行（ZA Bank）、匯立銀行（WeLab Bank）及Mox Bank亦先後推出扣帳卡，除了虛銀之外，本港還有其他扣帳卡可供申請嗎？哪間銀行的扣帳卡優惠最吸引？

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何謂扣帳卡（Debit Card）？

扣帳卡（Debit Card）直接連結存款戶口，消費者需預先轉帳到戶口，才可簽帳或提款。而信用卡是採取「先消費後付款」的方式，若逾期還款，或需繳付高昂的利息。由於扣帳卡是直接扣除帳戶內的款項，若存款不足，就無法付款。

其實扣帳卡存在已久，但一直沒有在香港流行起來，而優惠亦不及信用卡。不過，現時虛擬銀行所推出的扣帳卡，就提供不同的消費優惠，或可成為申請扣帳卡的誘因。以WeLab Debit Card及MOX Card為例，所有合資格消費均提供1%的現金回贈。而眾安銀行的ZA Card，網上簽帳則可享高達6%的現金回贈優惠。

除了上述3張虛擬銀行的扣帳卡外，本港亦有銀行提供扣帳卡服務，包括滙豐銀行及花旗銀行。不過，滙豐尚玉萬事達卡扣帳卡及Citibank萬事達卡扣帳卡則沒有提供消費優惠，反而較適合經常到海外公幹人士使用，因為到海外指定網絡的自動櫃員機提款，可豁免手續費。

▲ 本港扣帳卡優惠一覽

責任編輯：曹佩鈞

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