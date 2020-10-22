▲ 近9成港人相信愈富有愈快樂 惟近8成人缺乏理財規劃

財富管理集團St. James’s Place Wealth Management Asia發表最新港人理財規劃的調查，結果顯示超過78%港人沒有理財規劃，另外，接近9成港人相信愈富有就愈快樂。

調查於今年2月及3月進行，訪問了1,019名年齡介乎25至54歲的香港人。

生活成本高昂

由於港人缺乏理財規劃，在預算習慣方面，74%香港人期望每年能夠儲起年收入的16%或更多，而接近三分之一（32%）受訪者不滿意他們目前的儲蓄水平或是不確定自己是否有足夠的儲蓄。

高昂的生活成本（40%）及不確定要儲蓄多少才得以實現未來計劃（35%），是港人未能儲蓄較多的主要原因。另外，有3成受訪者表示沒有節制消費。

現金及股票為港人主要投資組合

在投資組合方面，最多受訪者持有現金（89%，其次是股票（87%），投資相連保險及物業分別佔53%及49%。調查亦發現有4%受訪者有投資加密貨幣。

在新冠病毒疫情大流行前，受訪者對物業（77%）及固定收益產品（75%）的表現最為滿意，而加密貨幣（19%）及股票（19%）是最令受訪者失望的資產類別。

香港生活成本高 SJP香港主管Deeprose︰愈年輕宜盡早開始投資

對財富及快樂的關連認知

調查亦探討港人對財富與快樂的關連性，接近9成港人相信愈富有就愈快樂，更有約7成人認為缺錢會導致家庭關係緊張。

為追求更多的財富，約7成港人願犧牲與家人朋友相處的時間，超時工作。72%受訪者表示，在未來一至兩年將增加其他收入來源。86%受訪者認為工作與生活平衡比高收入更為重要，但同時，有8成受訪者相信更高收入有助獲得更好的工作與生活的平衡。

SJP Hong Kong業務主管Matthew Deeprose表示，財富與快樂之間的權衡取捨是典型的兩難困境，可以通過適當的理財計劃來解決這個問題。他稱：「在當前低利率環境及市場不穩的情況下，不少香港人沒有意識到僅靠薪金收入難以實現財務自由。」他提醒，港人需要謹慎地投資、增加收入來源及更有效地儲蓄以積累財富，才能享受到工作及生活平衡。

▲ SJP Hong Kong業務主管Matthew Deeprose

責任編輯︰陳啟昌

身體要Keep Fit，財富管理就要「FinFit」！即上滙豐「FinFit」理財資訊平台，教你創造財富、精明理財、安全理財，資產與智慧全面增值。