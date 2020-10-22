▲ 【國泰裁員】空中服務員轉行有咩優勢？ 盤點招攬空姐空少行業 -

國泰航空 （00293） 重組，未來數周將裁減約5300名駐港員工。據悉，空中服務員、地勤更是今次裁員的重災區，航空及旅遊業備受疫情打擊，若不幸被裁員或需要籌謀轉行。在國泰公布大規模裁員的消息後，不少行業均列出招聘廣告，望招攬語文能力高、具有服務經驗的空中服務員，當中包括餐飲、金融及地產等，顯示空中服務員在就業市場具備一定的競爭力。

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地產、保險業界紛招攬空姐空少

根據CTgoodjobs分析，空姐空少的優勢包括良好中英文溝通和危機處理能力，若然要轉行，相信有關人才會受保險、銀行、零售和客戶服務業歡迎。國泰公布裁員的消息後，不少行業都趁機刊出針對招攬空中服務員的招聘廣告，地產行業如利嘉閣、美聯物業亦有針對空姐空少推出招聘廣告，表明歡迎他們「轉換跑道」，加入地產代理行列；保險行業則有友邦及宏利等，即時更新在招聘網站的廣告，列明歡迎航空業界人士應徵財富管理等職位。

至於大律師出身、最近轉做保險經紀的林作，亦在社交專頁向航空業界人士招手，惟他坦言，大部分原先從事航空業的人士都不適合保險行業，指「需要的個人特質、心態，和你們本身的工作經驗，實在太不同」。林作指，會先與有興趣加入保險業的人士見面，分享行業資訊。

早在8月時，林作更表明打算擴充人手，並列出4大要求，包括學歷夠、渴望做得專業 、對金融或成就感到貪婪，及願意接受他每個星期其中一晚、持續3個月的訓練。

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餐飲集團：「空姐空少不用怕」

此外，也有餐飲集團列出廣告招聘高級侍應/侍應等職位，廣告中更表明「空姐空少不用怕」，顯示歡迎被裁航空業界人士。另也有網店列出歡迎空姐應徵的廣告，希望能聘請半職的電玩網店客戶服務專員。

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責任編輯：李瑩