▲ 【危疾保險】平價之選VS有錢拎返 拆解終身、定期及保費回贈危疾保險 -

全數保費回贈危疾保險：既享保障、亦可取回保費

不少香港消費者對「無錢拎返」的保險有保留，因此，今年數間保險公司推出全數保費回贈危疾保險，如果受保人未曾索償過嚴重疾病，可於保障期完結時全數取回保費。本文比較之全數保費回贈危疾保險皆是近期新出的，它們來自友邦、信諾及恒安標準人壽。

上表顯示，主攻癌症、心臟病、中風三大危疾的恒安標準人壽更安心系列-保障選項1，在保費上具有優勢，45歲投保年供保費4萬多元，供款10年，20年保障的總保費約43萬元。若消費者已有終身危疾保險但保障額不足，可用此類產品提高三大常見危疾的保障；如果沒有索償，保費也可全數退回。如受保人不幸罹患原位癌或早期癌症，可獲享保額之20%作為賠償，而保單將繼續有效。定位方面，恒安標準人壽保費回贈危疾集中涵蓋佔近9成的危疾保險索償個案的三大危疾，因此保費可相對調低。

至於友邦「智健康」精選計劃及信諾百份百保本危疾保，其受保疾病數目較多，所以在全數保費回贈危疾保險計劃中，保費會較高，而這兩個產品雖定位相近，但保費分野卻相當顯著。

在此一提，市面上不少危疾保險承保高達百多種疾病，其實當中不少為罕見疾病，客戶在投保時應先考慮個人需要，並明白保費有可能因此而較高。此外，與定期危疾一樣，保費回贈危疾保險亦只賠一次嚴重疾病，賠償後保單便會取消。

【終身危疾保險有病醫病 無病可儲錢？：按此】

認清個人需要 選擇合適的危疾保險

不論是終身、定期、抑或是全數保費回贈危疾保險，都各有用處，客戶需明白個人處境、預算及需要，才能作出合適的選擇。下表概述不同危疾保險傾向適用之情況：

適用之情況 全數保費回贈危疾保險 定期危疾保險 終身危疾保險 供款能力 低至中等 低（短期） 高 保障期 指定年期（中至長期），如退休前 指定年期（短期），如未來幾年 終身 需保障之疾病 視乎產品； 主攻三大危疾，

如恒安標準人壽更安心 （保費低）

或

保障多個危疾，

如友邦「智健康」（保費中等） 視乎產品 受保疾病一般較多；

部分產品具多重保障 人生階段 中年成人

（以退回的保費來規劃將來退休）；亦可用於提高已有終身危疾保險的保障額 成人

（擔心短期內患重病）；亦可用於提高已有終身危疾保險的保障額 兒童 至 相對年輕成人

（年紀越輕，保費越低，且得終身保障）

定期危疾保早期保費平 缺點係……【上一頁】

以上資訊由10Life提供，更新至2020年10月14日，僅供參考，其非銷售建議。

【文章來源：10Life；原題：危疾保險不一定貴到離地 拆解定期及保費回贈危疾保險，已獲授權轉載。】

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