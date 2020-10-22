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【危疾保險】平價之選VS有錢拎返　拆解終身、定期及保費回贈危疾保險

博客 13:48 2020/10/22

分享：

【危疾保險】平價之選VS有錢拎返　拆解終身、定期及保費回贈危疾保險 -

新冠肺炎全球大流行，喚起人們對健康的重視。疫情下的生活無疑十分艱難，但只要大家堅持抗疫，總會捱過去。然而，對健康構成致命威脅的疾病依然存在，隨着人們壓力愈來愈大、生活飲食習慣轉變，頭號危疾殺手癌症的發病率持續上升，而其他常見危疾如心臟病、中風亦有年輕化趨勢，促使消費者對危疾保險的需求增加。

終身危疾保險雖是主流　但危疾市場不乏平價之選

所謂危疾保險，當受保人患上符合保單定義的危疾時，便可得到一筆過賠償。受保人可將賠償用於治療危疾、或彌補患病時收入減少，但是，危疾保單一般沒有限制賠償的用途，有別於醫療保險以實報實銷形式作賠償。

在香港，保險市場由保險顧問主導銷售，保費較高的終身危疾保險自然是主流，其保障終身，保障範圍也很廣，一般涵蓋多種疾病﹙如早期、嚴重疾病﹚，甚至包含多重危疾保障，具有保證及非保證的保單現金價值，但是，保費卻未必人人負擔得起。假設客戶是45歲非吸煙男性，希望得到危疾保障額為100萬元，供10年的終身危疾保險，保費大概每年9萬元至10萬元，總供款約90萬元至100萬元。若受保人於供款期間索償嚴重疾病，往後便毋須再交保費，仍可享終身保障。

續分析終身危疾保保障、定期危疾保比較【下一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2020年10月14日，僅供參考，其非銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：危疾保險不一定貴到離地　拆解定期及保費回贈危疾保險，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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