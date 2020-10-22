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【危疾保險】平價之選VS有錢拎返　拆解終身、定期及保費回贈危疾保險

退休及生活保障 13:48 2020/10/22

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【危疾保險】平價之選VS有錢拎返　拆解定期及保費回贈危疾保險 -

在預算緊絀的情況下投保終身危疾保險，大家可能要減低保障額。試想想，如果受保人不幸患上癌症而需服用標靶藥，治療費用高昂，這時才發現危疾保障額不夠，豈不是悔不當初？當然，如果負擔得起自然可以買足夠的保障，問題就是錢。若大家已有終身危疾保險但其保額不足、或者期望在有限的預算內得到更高的危疾保障，還有甚麼選擇呢？其實，除了終身危疾保險外，香港市場上還有定期危疾保險、及今年數間保險公司都推出的全數保費回贈的危疾保險，它們的入場門檻一般都較低。

延續上頁的例子，我們嘗試以例子具體說明定期危疾、及全數保費回贈的危疾保險。對於45歲非吸煙男性，保障額同為100萬元，我們將保障期設定為20年，因為這段期間患重病對家人的經濟影響嚴重，尤其當子女尚未有賺錢能力。

另外，癌症、心臟病及中風三大危病佔危疾保險索償超過9成。當中癌症是索償最高，達6成，所以我們會重點分析癌症相關的賠償。至於其他危疾，雖然種類多，但大概僅佔餘下1成的索償。

【買危疾保的五大迷思：按此

定期危疾保險：早期保費平、但供款不能取回

下列定期危疾保險中，友邦「簡護危疾保」的受保疾病較多，而中銀人壽隨身保危疾保險計劃及Blue WeCare危疾保障計劃1就保障三大危疾。如果預算相當有限，同樣是100萬元保障，定期危疾保險早年保費最平，首年保費介乎4,500元至9,200元，早期的賠償槓桿率亦很高（賠償額相對於已付保費）。由於產品每5年續保，於每次續保時均需加保費，根據現時保費表，到61歲至65歲時，每年保費將升至17,000元至40,000元，所以如無索償，總保費仍要20萬元至45萬元，保費不得退回。

定期危疾保險通常是保證續保的，但如果保險公司將產品下架，受保人便不能續保。另外，產品只有一次嚴重疾病的賠償，索償後保單便取消。

 

全數保費回贈危疾保既享保障、亦可取回保費？【下一頁

終身危疾保都有平價之選？【上一頁

以上資訊由10Life提供，更新至2020年10月14日，僅供參考，其非銷售建議。 

【文章來源：10Life；原題：危疾保險不一定貴到離地　拆解定期及保費回贈危疾保險，已獲授權轉載。】

撰文 : 10Life

欄名 : 保險解碼

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