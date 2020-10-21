布根地酒熱潮停不了 burgundy etc老闆推介抵飲紅白酒

▲ etc wine shop創辦人Paulo Pong推介10款布根地紅白酒，總有一款你喜歡。

由champagne etc、bordeaux etc到burgundy etc，etc wine shop創辦人Paulo Pong（龐建貽）都希望將最多人追捧的葡萄酒，以產區劃分，方便飲家選購。但人總是多心，這會兒想喝香檳，同時又想有波爾多酒配下牛扒，於是Paulo為了方便大家，又將它統一變成wine etc酒舖。但今時今日，正是布根地酒當道之時，加上疫情令租金下調，在中環中建大廈重新插旗，正是時候。

▲ Paulo代理Burgundy六、七十個品牌，從酒莊直接取貨。他很自豪向筆者展示，如Clos de Tart, 1996，背面招紙寫明2018年從酒莊出貨，確保來源可靠。（湯炳強攝）

兜兜轉轉又重推burgundy etc主題，Paulo認為他的時機是對的。「因為近5年Burgundy酒的熱潮很旺盛，沒有很快退減的跡象，因此覺得值得投資，將兩間中環舖合併，營造一間更大、專賣Burgundy的酒舖。」

他說他認識一位忠實的波爾多酒飲家，喝了20年也不變，游說他嘗試布根地酒，毫無興趣。疫情期間，卻發現了Burgundy酒的好處，有不同的村莊，但同一村莊又有不同的風味，令他興趣盎然。

▲ burgundy etc門口這個展示牆，值得細讀，如許多罕有的大枝裝，也有不少空瓶卻是舊年份，如Pichon Lalande 1961、Petrus 1976等等。（湯炳強攝）

「Burgundy酒的銷售，以前只佔我們公司的10%-15%，但今年已升至40%，看不到有停下來的跡象，而波爾多酒因為認受性高，始終不能即刻取代，銷售也有40%。」

但可以預計布根地出名的酒莊，酒價只會愈來愈昂貴，但幸好長江後浪推前浪，還有許多選擇。「像有些品牌，新一代造酒品質提升了許多；家人分拆土地，又有新品牌出現；大哥可能做紅酒出色，而細路白酒了得，這些每年都在布根地發生，令飲家經常有新鮮感。」這正是布根地酒有趣的地方。

▲ 這間burgundy etc特別之處，布根地酒是以村來區分。

老闆推介抵飲布根地酒

Paulo喝Burgundy酒也喝了20多年，絕對有資格推介又平又抵的布根地酒。他挑選的紅白酒，全部都是有心釀酒的家族酒莊，葡萄自己種植，價錢由$200-$500不等，正是想告訴大家不要以為Burgundy動輒也要過千過萬，平靚正多的是。

布根地紅酒酒單

１。Bruno Clair, Marsannay, Les Grasses Tetes, 2014（$479）

２。Thomas Morey, Beaune-Greves, 2017（$459）

３。Francois Lumpp, Givry 1er Cru, A Vigne Rouge, 2017（$415）

４。Caroline Morey, Santenay, Les Cornieres, 2017（$399）

５．Domaine Rion, Bourgogne, Les Bons Batons, 2018（$230）

。Bruno Clair, Marsannay, Les Grasses Tetes, 2014：這是其中一個後起之秀，意思是當兒子Edouard插手釀酒事務，效果更勝老豆Bruno，而在Paulo口中是酒質更見幼細。他說以前Marsannay的葡萄酒比較lean（瘦削），現在因為氣候暖化，葡萄熟了許多，2016年也可以喝，當然酸度高，也可以陳年。

。Caroline Morey, Santenay, Les Cornieres, 2017：老豆Jean-Marc分田給阿女Caroline，而老公Pierre-Yves Colin也非得閒之輩，其出品也受人追捧。幸好老婆也「幸不辱命」，造酒也見功架。

。Francois Lumpp, Givry 1er Cru, A Vigne Rouge, 2017：布根地以礦物及泥土風味馳名，但Francois Lumpp因愛用新木桶，所以風味稍有不同，但飲慣新世界Pinot Noir的，會覺得很有親切感，而在Givry區，Francois Lumpp的出品已是數一數二。

布根地白酒酒單

１。Ballot Millot, Meursault, 2017（$495）

２。Hubert Lamy, Chassagne-Montrachet, La Goujonne, 2017（$425）

３。Domaine Michel Niellon, Bourgogne, Chardonnay, 2017（$315）

４。Christian Moreau, Chablis, 2018（$225）

５。Heritiers du Comte Lafon, Macon-Villages, 2018（$199）

。Heritiers du Comte Lafon, Macon-Villages, 2018：Paulo認為最超值是這枝Comte Lafon，一直在Meursault地區處於領導地位，而且更擁有Le Montrachet這些靚田。但由於布根地的土地僧多粥少，早年已開始在南面Macon購地，釀製不同風味的Macon酒，這是最入門版。

。Christian Moreau, Chablis, 2018：要飲布根地白酒，北面的Chablis一定不能走雞，由最平的百多元至五、六百元也有，Paulo認為這枝的質素是超值，因為許多時候，酒莊無論是做入門還是貴價酒，都是用同一的方法。

。Ballot Millot, Meursault, 2017：布根地中部的Meursault，也是不能錯過盛產白酒的地方。Ballot Millot又是阿仔Charles做得好過老豆Philippe的故事，但阿仔大大話也釀了20年酒，青出於藍也應該。

Info

burgundy etc

地址：中環畢打街中建大廈1樓108號舖

電話：2812 2009

營業時間：周一至五10:30am-8pm，周六至7pm，周日休息