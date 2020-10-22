聖安娜餅屋用PayMe付款買滿$25即減$5　一粥麵煲仔飯送陳皮紅豆沙

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、聖安娜餅屋：用PayMe付款買滿$25即減$5

到聖安娜分店買麵包、甜品、蛋糕都可用PayMe畀錢，即日起至11月19日，用PayMe畀錢，買夠$25即減$5。每人每日可享優惠一次。優惠數量有限，額滿即止。



優惠不適用於購買生日蛋糕券、麵包券、禮餅券、八達通增值及膠袋稅。此優惠可與聖安娜其他優惠共同使用（禮餅券及麵包券除外）

2、一粥麵：煲仔飯早鳥優惠 送陳皮紅豆沙

一粥麵推出煲仔飯早鳥優惠，即日起至10月23日，於下午5時至晚上7時買煲仔飯，即享早鳥優惠送陳皮紅豆沙一碗，更可同時使用周年紀念券內之煲仔飯減$8優惠券。

優惠不適用於自助點餐機 / 手機訂餐。煲仔飯於午/晚市於指定分店供應（天耀商場、機場、科學園及屯門醫院除外）

3、APITA：$100現金禮券 買10送1

APITA舉行秋の現金禮券獎賞，由10月21日至26日，於APITA太古城店購買10張$100現金禮券，即送額外$100現金禮券1張，名額有限，只有5,000套，售完即止。

禮券只適用於APITA或UNY及旗下寄售商專櫃，只可作現金購物使用，不可用作購買現金券及不可作現金兌換及找贖。禮券有效期至2020年11月30日，逾期作廢，並只限使用一次。



優惠詳情

撰文：hket小編

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