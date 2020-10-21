  • 25°C
香港時間 : 20201021日 (三) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】提早提取強積金應急可以嗎？許正宇：強積金應滾存至退休！

退休及生活保障 19:25 2020/10/21

分享：

【MPF】市民能否提早提取強積金應急？許正宇：強積金為長綫投資應滾存至退休 -

新冠肺炎疫情下，本港失業率再度攀升，最新升至6.4%，失業人數增至近26萬人。不少市民因失業或開工不足而面對財困，社會上有意見要求政府允許市民提早提取強積金應急。財經事務及庫務局局長許正宇今日（21日）回應立法會議員謝偉俊質詢時表示，強積金為長綫投資，可不斷滾存增值，應盡量於退休才提取，若讓市民提早提取，將令累算權益減少，失去增值機會。

【睇清點計算遣散費、長期服務金： 按此

強積金為長綫投資　提早提取失滾存機會

許正宇回應質詢時指，強積金制度是專為退休生活而設的長期儲蓄計劃，讓就職市民可不斷滾存增值資金，為退休生活作準備。他認為，若容許市民提早提取強積金，其累算權益將相應減少，會失去滾存增值機會，並會削減強積金制度的完善性。對於市民的應急需求，他回應指，政府已通過防疫抗疫基金、保就業等計劃協助市民。

他又指，現時400多萬個強積金帳戶中，累算權益在1萬元以下的佔約36%，多於1萬至5萬元則佔26%，多於5萬至10萬元佔12%，平均累算權益約為25萬元，總資產由今年3月底8,678億元增至8月底1萬多億元，當中3,000多億元為淨投資回報，扣除收費及開支後的年率化回報為4.2%，高於同期通脹率1.8%。

【睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐： 按此

滙豐股價波動　對強積金資產影響不大

謝偉俊又問到，強積金投資組合包括近年股價大跌的滙豐控股 （00005） 股票，政府有否評估其對強積金戶口總資產的影響。許回應指，相關投資涉約126億元，只佔整體強積金資產約1.45%，相信股價波動對強積金資產影響不大。

許正宇承認，強積金已實行20年，有改善空間，並應與時並進，以拉近與市民的期望的距離，包括降低強積金收費及開支水平。他又指，積金局一直致力多管齊下，改善強積金制度，包括提高強積金制度的收費和成本的透明度，積極籌備開發「積金易」平台等。

【強積金回報表現不理想？專家助你整合MPF戶口及管理資產：按此

責任編輯：李瑩

欄名 : MPF理財

相關文章

【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱
2020/09/30
【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱
【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品
2020/10/06
【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品
【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」
2020/10/08
【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」

最新專欄文章 更多

【MPF】沒有買滙豐未受滙豐股價下跌影響？先睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐
2020/10/12
【MPF】沒有買滙豐未受滙豐股價下跌影響？先睇清你份強積金（MPF）有否持有滙豐
【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」
2020/10/08
【退休金】疫市強積金錄得虧損？ 是「危」亦是「機」
【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品
2020/10/06
【MPF表現】近65%打工仔不滿意強積金表現 工會要求政府提供保證回報產品
【MPF】強積金難管理？積金局推動提升MPF資訊透明度
2020/10/04
【MPF】強積金難管理？積金局推動提升MPF資訊透明度
【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱
2020/09/30
【MPF轉會】強積金「半自由行」轉會回贈優惠大檢閱
失業 儲蓄 許正宇 通脹 失業率 保就業 防疫抗疫基金 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【退休人語】人到中年　要學懂的兩項斷捨離
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【退休規劃】建立「退休股票倉」的8大原則（內附例子）
【退休規劃】建立「退休股票倉」的8大原則（內附例子）
【退休人語】「人在天堂，錢在銀行」　曾智華教你點樣「散財」最快樂
【退休人語】「人在天堂，錢在銀行」　曾智華教你點樣「散財」最快樂
【退休人語】人到中年　要學懂的兩項斷捨離
【退休人語】人到中年　要學懂的兩項斷捨離
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【提早退休】56歲提早退休　全靠3大理財原則
【退休人語】人到中年　要學懂與「無聊關係」斷捨離
【退休人語】人到中年　要學懂與「無聊關係」斷捨離
【退休規劃】「退休股票倉」的8大原則　曾智華：股票忌犯「範式轉移」（Paradigm Shift）
【退休規劃】「退休股票倉」的8大原則　曾智華：股票忌犯「範式轉移」（Paradigm Shift）