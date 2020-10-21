▲ 【MPF】市民能否提早提取強積金應急？許正宇：強積金為長綫投資應滾存至退休 -

新冠肺炎疫情下，本港失業率再度攀升，最新升至6.4%，失業人數增至近26萬人。不少市民因失業或開工不足而面對財困，社會上有意見要求政府允許市民提早提取強積金應急。財經事務及庫務局局長許正宇今日（21日）回應立法會議員謝偉俊質詢時表示，強積金為長綫投資，可不斷滾存增值，應盡量於退休才提取，若讓市民提早提取，將令累算權益減少，失去增值機會。

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強積金為長綫投資 提早提取失滾存機會

許正宇回應質詢時指，強積金制度是專為退休生活而設的長期儲蓄計劃，讓就職市民可不斷滾存增值資金，為退休生活作準備。他認為，若容許市民提早提取強積金，其累算權益將相應減少，會失去滾存增值機會，並會削減強積金制度的完善性。對於市民的應急需求，他回應指，政府已通過防疫抗疫基金、保就業等計劃協助市民。

他又指，現時400多萬個強積金帳戶中，累算權益在1萬元以下的佔約36%，多於1萬至5萬元則佔26%，多於5萬至10萬元佔12%，平均累算權益約為25萬元，總資產由今年3月底8,678億元增至8月底1萬多億元，當中3,000多億元為淨投資回報，扣除收費及開支後的年率化回報為4.2%，高於同期通脹率1.8%。

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滙豐股價波動 對強積金資產影響不大

謝偉俊又問到，強積金投資組合包括近年股價大跌的滙豐控股 （00005） 股票，政府有否評估其對強積金戶口總資產的影響。許回應指，相關投資涉約126億元，只佔整體強積金資產約1.45%，相信股價波動對強積金資產影響不大。

許正宇承認，強積金已實行20年，有改善空間，並應與時並進，以拉近與市民的期望的距離，包括降低強積金收費及開支水平。他又指，積金局一直致力多管齊下，改善強積金制度，包括提高強積金制度的收費和成本的透明度，積極籌備開發「積金易」平台等。

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責任編輯：李瑩