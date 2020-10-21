【儲蓄目標】25歲仔有10萬儲蓄　冀30歲前賺100萬再創業有可能嗎？

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【國泰裁員】空姐轉行有咩出路？話你知邊個藝人入行前曾經做過空姐
年輕就是最大本錢。有25歲年輕人有感「工字不出頭」，靠打工儲蓄難以累積財富，定下目標要於五年內，即30歲前擁有100萬，為創業之夢想作資本準備，遂向理財專家請教方法。到底30歲前擁有100萬底是否可行？
【背景】
理財專家龔成認為，以該名25歲年輕人現時的財務狀況及理財方法，相信要30歲有100萬元不是問題。
龔成建議，他最好增加股票知識，令自己在選股、企業估值、投資時機上下功夫，只要這方面做得好，好有效運用餘下資金，之後財富就有更好的增長。
再者，趁年輕提升知識增加投資回報率，對財富有深遠影響。
至於長遠的發展，有兩件事需要考慮：
1.長遠方向：想自己5年後、10年後如何？
2.是不是一定要安穩：如果否的話，多想突破，否果一定要安穩，就只能安穩。
龔成認為，安穩不是沒有突破機會，但就要多努力，要在安穩工作同時，利用餘下時間，努力在一邊工作之餘，一邊試試突破：包括希望日後升職、試試創業做小生意、提升投知知識。
30歲儲到$100萬元不是難事，除了做好理財外，亦要思考自己發展，想清楚自己行怎樣的路，問問自己，5年後想變成點樣？