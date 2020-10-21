▲ 【經濟衰退】裁員潮殺到埋身 點做好？

本港第三波新冠疫情漸趨緩和，街頭重現人頭湧湧嘅情況，不過，政府昨日公布第三季失業率，由6.1%升至6.4%，見16年嚟新高，加上國泰航空公布最新重組計劃，大削8,500職位，第三波疫情對本港嘅經濟影響逐漸浮現。

【國泰重組】國泰港龍即日停運、員工全數被裁 國泰全集團削8500職位、香港裁員5300人（不斷更新）

疫情未完結 最差情況或未到

國泰航空裁員嘅新聞一出，應該唔少人都感到譁然，或者又會諗：「咁大間機構都頂唔住，會唔會輪到自己？」之前唔少企業都係靠「保就業」計劃頂住，唔裁員住，但只係「吊命」，始終航空業係最受疫情影響嘅行業之一，國泰近幾個月客運量比去年同期均大跌98%或以上，所以國泰其實係受疫情重創。

全球疫情大流行未完結，歐洲爆發新一輪疫情，全球最大經濟體美國嘅疫情未停止過，中國係最快係疫情中恢復嘅國家之一。之前積臣引述過坊間報道，話疫苗或可以在第4季面世，但睇返各國研發進度，能夠係年底面世，已經係樂觀了，加上要預計大規模生產及接種嘅時間，經濟完全重啟睇嚟係需要更多時間。大家要有心理準備再捱多一段時間。

靠自己重新振作

但真係裁員殺到埋身，好多人頓時好惶恐，但驚都要面對，再求職搵新工，重新出發。對於結構性失業嘅工種，即係好似航空業，全球航空公司都裁員，就好難短時間內搵返同一行業嘅工，咁馬死落地行，轉行都要。

突如其來嘅失業，心裏總不免感到忐忑不安，好多時係要靠自己重新振作。首先，唔好覺得被炒係世界末日，逆境只係暫時性，一切會過去。更唔好因為挫折而自我封閉，甚至自我放棄、自我頹廢，將自己腦袋充滿負面情緒，當你放棄自己，沒有向前邁進嘅動力，咁樣你係離開唔到低潮漩渦。

不能不學無術

你要更加積極面對，找尋新工作，亦應該趁失業嘅空檔期，學習新技能，增值自己，增強自己履歷同競爭力，須知道係呢段時間，好多人同你一樣失業，佢哋都可能同你同一背景或有相似工作經驗，你需要sell自己同其他人有咩唔同。

又或者，如果你本身有創業嘅夢想，今次可能係你踏出第一步嘅機會，趁有空閒，構思一下自己創業大計。

咁喺失業時間，就好需要「重組」埋自己日常生活開支，節衣縮食，須知道你唔一定係第二日就搵到新工，有可能要幾個月時間先搵到新工，唔可以坐食山崩，其次，喺經濟不明朗情況下，減少不必要嘅開支，未雨綢繆，並不過分。

留意精神健康

失業的話，除咗要增值自己，亦要留意自己精神健康同情緒變化，可以做返自己平時因為返工忙到濟而無做嘅事，例如執屋、健身、行山等，又或者每日要做一件令自己感到愉快嘅事，一來可以打發時間，二來亦令自己有忙碌的感覺，不致於令自己好無所事事，兼維持正向思維。

最後，凡事必有出路，我哋要做嘅就係去做我哋可以控制嘅事，當自己有準備時，當載有機會嘅列車嚟到嗰陣時，就係你可唔可以抓緊佢，上車嘅時候。

【作者簡介】90後製作公司打雜，熱愛打機，亦愛行山吸收靈氣，希望快啲儲夠錢享受人生。