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【失業搵工】求職者如何突圍而出？Amazon創辦人3大用人原則

職場 17:54 2020/10/21

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【失業搵工】求職者如何突圍而出？Amazon創辦人3大用人原則 -

本港最新失業率升至6.4%，創近16年來的高位，失業人數增至近26萬人，與此同時，國泰航空公布大規模裁員方案。失業潮下，求職者之間的競爭更為激烈，在難得的面試機會中，應如何突出自己的能力及潛質，贏得工作機會？Amazon創辦人兼行政總裁貝索斯（Jeff Bezos）就曾公開他的3大聘用原則，正在求職或準備轉工的打工仔或可用作參考。

【睇清點計算遣散費、長期服務金：按此

領導專家兼品牌管理公司創新部門副總裁Tom Popomaronis於CNBC撰文，翻查Amazon創辦人兼行政總裁貝索斯就於1998年致股東的信中，所提及的3個用人原則。Popomaronis認為，這些用人原則歷久不衰，求職者在準備求職面試時也可用作參考，他更根據個人的經驗，針對該3個原則分享其面試貼士。

1. 會否欣賞這個人？

貝索斯在信中提到，與自己欣賞的人一同工作便能從中學習，甚至成為自己的榜樣。他分享指，他一直努力地與自己欽佩的人工作，並從中他們身上獲得前進的動力，期望自己的追上他們的步伐。

Popomaronis以自己面試過逾百名求職者的經驗分享，他最欣賞人的兩項特質是領導能力及誠信。他會向求職者問及他們如何解決工作上的困難，藉此了解求職者待人處事的態度及能力，並觀察他們是否值得信任。

2. 會否提升團隊的工作效率？

貝索斯是一個有野心的人，他力求進步，並期望員工能與公司一同成長。他會要求員工預視公司5年內的發展方向，並期望員工達成更高標準的目標時，能為自己的努力及成就感到高興。

不少公司均會期望員工能帶動公司發展，因此，Popomaronis建議，求職者在面試前，應仔細研究公司的價值觀，並準備好回答如何隨着公司發展超越公司的期望及目標等問題。

【半澤直樹12大職場金句：按此

3. 他有甚麼獨特之處？

每個人都有自己的獨特之處，例如是熱愛的興趣、個人才能等，貝索斯認為即使該些才能與工作完全無關，也有機會在公司內派上用場。貝索斯舉例指，當時公司有員工是某一屆的全國拼字冠軍，即使在工作上難以應用有關技能，但卻可令工作環境更有趣味，想像一下同事之間可不時提出拼字遊戲挑戰，有助帶動團隊內的氣氛。

Popomaronis認為，若擁有不同的興趣及技能，不妨可在履歷上列明，展示你工作以外的一面。他更分享指，作為面試人員，他喜歡聆聽求職者分享他們如何令工作環境更有趣，以及如何用創意解決問題的故事，認為求職者可在面試前多加準備有關問題。

責任編輯：李瑩

欄名 : 職場百科

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