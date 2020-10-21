▲ 【國泰裁員】國泰航空「壯士斷臂」能否浴火重生？

國泰航空（00293）重組消息成為今早的市場焦點之一，是次重國泰重組，包括市場最關注的裁員部分。國泰宣布，會全球削減8,500職位，包括駐港員工5300人。國泰裁員的消息，刺激國泰股價今早造好，一度重返6元之上。

國泰重組並「壯士斷臂」，能否令她浴火重生？

疫情打擊航空業 國泰光環殞落

新冠肺疫首當其衝打殘全球航空業，更令國泰這一香港標誌性Icon光環殞落，不勝唏噓。環看各大航企奮起自救招數，再回顧國泰股價沉浮歷史，對各巨企或有兩大啟示。

35年港龍不保 惟燒錢或仍月以十億計

根據國泰航空這份預期成本22億元的重組計劃，集團將大削8,500個職位，佔總職位數24%，其中包括5300名駐港員工（佔比約19%）；要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件、高層明年繼續減薪、員工明年凍薪及將推第三輪員工自願休假計劃......

而最震撼的，當屬決定停運有35年歷史、主飛內地航線的國泰港龍。

重組令國泰航空每月減少5億元現金支出

國泰最新稱，重組將令公司2021年每月減少約5億港元的現金支出，若按集團行政總裁鄧健榮較早時透露「每月現金流失15億至20億」計，意味公司明年每月仍將燒錢至少10億計，換言之，後續效應難料。

國泰股價大跌的兩大啟示

不過，若回顧國泰股價由全盛時期的17蚊樓上腰斬逾六成，以及2016燃油對沖投資失利、2019純利縮水至不到17億元、今年首9月載客人次按年跌83%等沉浮歷史，對各巨企或有兩大啟示。

1.捍衛強大的資產負債表

事實上，今次肺疫對個人、企業乃至國家的資產負債表皆帶來顯著衝擊，並暴露或放大缺口，國泰現金流受壓即是一例。

就在周二，美國監管機構即通過法規，要求華爾街前20大銀行必須留存足以支撐一年的流動資金。

2.盡力令收入、客源多樣化

今次國泰乃至新航倍受打擊的一大原因就在於，不似內地航企有廣闊的本地航線能對沖封關影響；而此情境同在一眾依賴內地自由行豪客的本港零售業上演。

與之相反，主打本地客的商場或超市卻生意額逆疫狂飆，顯示調整航線網絡、產品組合應變至關重要。

「壯士斷臂」的國泰能否浴火重生或言之尚早。而已見6.4%近16年高的本港失業率，恐仍未見頂。

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