▲ 【國泰裁員】空姐轉行有咩出路？網民建議轉做呢幾個職業……

新冠肺炎疫情重創旅遊業及航空業，國泰航空今日公布重組計劃，國泰港龍即時停止營運，而國泰航空集團整體削減約8500個職位，未來數周將裁減約5300名駐港員工。據悉，空姐、地勤更是今次裁員的重災區，空姐轉行又有哪些出路？

【如何計算遣散費、長期服務金：按此】

網民建議轉做文員、侍應

然而新冠肺炎疫情又何止打擊旅遊業及航空業，不少行業都縮減人手，即使想轉行都並非易事，有網民於討論區發文討論空中服務員被裁之後的去向。有不少人建議考慮轉為文職工作，如文員、接待員及秘書等，不過，空中服務員需要不定時工作，而文職的工時較穩定，或需時適應新環境。

此外，有網民亦建議空中服務員可考慮侍應工作，更可以應用之前的工作經驗。面對經濟衰退，有網民更稱機艙服務員應放下身段，不要介意收入較以往少。亦有網民亦建議可以轉做銀行銷售人員或保險從業員。

不過，如果有一技傍身，或可考慮轉做相關職業，例如成為兼職瑜伽導師、鋼琴導師及健身教練等。在待業期間，賺取收入幫補生計。

入行前曾經做過空姐的藝人

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【遣散費、長期服務金可用MPF支付？：按此】

【MPF理財第一步】整合強積金戶口 BCT MPF專家助你管理MPF資產：按此

責任編輯：曹佩鈞