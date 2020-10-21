▲ 【國泰裁員】空姐藍海寧：與其抱怨人生坎坷 何不從小事認真做起？

「藍小姐，你最近好嗎？伯母好嗎？」K姐搖電話給我。

「疫情關係，我被迫『腳踏實地』，有點不習慣。媽媽去年離開我了，但你不用擔心我。你的舊患有沒有復發？」

數年前，年近五十歲的K姐在工作期間發生意外，受傷不輕，無法繼續工作。她在港無親無故，朋友也不多，亦不懂工傷索償，於是我為她介紹了醫生和律師。

認識K姐也是緣份。她本在機場酒店工作，那時我一家偶然和媽媽到她工作的中菜廳用膳，大家開始熟絡。

她工作異常勤快、溫婉有禮，對所有食客都笑容可掬。最難得是，她只是一位非經理級的侍應生，卻非常體貼細心，用心記着家母的口味，每次都主動替我們向廚房作出相關要求。

這一位優秀的員工令我一家成為了該中菜廳的忠實顧客。

後來她轉任某大集團，卻發生工傷意外，善良的她被主管以不合理的理由辭退。她找我介紹醫生，我八卦多口了解之後，決定仗義相助，找相熟的律師為她討回應得的工傷賠償。

「藍小姐，我有好消息和你分享。我被挖角，轉職做管家。」

工傷復元七七八八後，K姐在一間私人會所工作。雖然她只是兼職，但其認真的工作態度令人印象深刻。

「K姐，你在這兒兼職，辛苦嗎？」某天，一位富豪太太會員問她。

「我學歷不高，英語不靈光，能有一份兼職已經心滿意足。」

「我想請你做我兒子家的管家，他剛結婚，兩小口完全不懂料理家務。他們下年初移民，你若願意，我可以安排你到外國居留，希望你考慮一下。」

幸運不一定都是從天而降。與其抱怨人生坎坷，何不從小事認真做起？