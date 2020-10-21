▲ 【國泰裁員】本港失業率再創新高 睇清點計算遣散費、長期服務金 -

國泰航空 （00293） 落實裁員計劃，國泰集團（包括國泰港龍航空）整體削減約8,500個職位，約佔集團24%，未來數周將裁減約5,300名駐港員工，並將要求駐港機艙服務員及機師同意更改其服務條件。本港失業率高企，萬一不幸被公司裁員，合資格的僱員會收到遣散費或長期服務金，但兩者是如何計算？又有甚麼區別？

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遣散費

遣散費是公司因裁員等原因解僱員工時需根據法例向僱員支付的補償金。根據勞工處資料，僱員須按連續性合約（即受同一僱主受僱4星期或以上、每星期不少於18小時，又俗稱「418規則」）受僱不少於24個月，並符合下列其中一項條件，即可獲發遣散費︰

（1）因裁員而遭解僱； （2）在固定期限的合約期滿後，因裁員而不獲續約；或 （3）遭停工。

長期服務金

而長期服務金則會支付給按連續性合約受僱滿5年的僱員，並符合下列其中一項條件︰

（1）被僱主解僱（但並非因裁員或犯嚴重過失而被即時解僱）； （2）在固定期限的合約期滿後不獲續約； （3）在職期間死亡； （4）獲註冊醫生或註冊中醫發出指定的證明書，證明永久不適合擔任現時的工作而辭職；或 （5）65歲或以上因年老而辭職。

值得留意的是，公司因裁員而解僱受僱了5年的僱員，僱員則只可獲遣散費而不能領取長期服務金。

計算方法

遣散費及長期服務金的計算方法是一樣的，公式如下︰

月薪僱員︰（最後一個月的工資 X 2/3）X 服務年資 日薪或件薪僱員︰（僱員最後工作的30個正常工作日中由僱員選任何18天工資 ）X 服務年資

設封頂機制

無論是月薪或日薪/件薪的僱員，遣散費及長期服務金計算的月薪以22,500元為上限，以2/3計算即每月最高可獲發15,000元。換言之，無論是月入100,000元的管理層或是月入40,000元的中層員工，只要服務年資相同，計算後的遣散費或長期服務金亦會相同。

同樣亦要留意，不論是遣散費或長期服務金，僱員可得的總額也有上限，最高金額為390,000元。

大家亦可參考東亞銀行的長期服務金/遣散費計算機作相關計算。

兩者不能兼得

對於受僱滿5年的員工而言，雖然他們可以獲長期服務金，但遣散費跟長期服務金兩者不能兼得，只能選擇其中一項。

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責任編輯︰李瑩